CUBA
Donald Trump podría "tomar el control" de Cuba "casi de inmediato"
El presidente de Estados Unidos enviaría el portaaviones USS Abraham Lincoln a las costas del Caribe.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que, cuando termine "su trabajo" en Irán, "tomará el control" de Cuba"casi de inmediato". Lo ha hecho durante una intervención en un evento privado celebrado en Florida, en la que ha hecho referencia a la posibilidad de endurecer significativamente la postura de Washington hacia la isla.
Además, añadió que "enviaría al portaaviones USS Abraham Lincoln", el más grande del mundo, hasta el Caribe, y lo haría detenerse "a unos 100 metros de la costa de Cuba", desde donde los isleños, según su discurso, dirían: "muchas gracias, nos rendimos".
Trump comunicó su decisión durante su discurso en una cena política y empresarial organizada por el Forum Club, en West Palm Beach (Florida), un lugar de encuentro para líderes políticos, empresarios y figuras públicas. El mandatario fue el invitado principal en el acto, que se celebró a puerta cerrada y con asistentes seleccionados.
Golpe a la economía cubana
En paralelo, este viernes la Administración Trump intensificó las sanciones contra la isla, unas medidas que afectan a los pilares de la economía cubana, especialmente a los sectores energéticos, de defensa, minero y de servicios financieros. Según la orden firmada este sábado, a cualquier persona o empresa que opere en ellos o haga negocios con el Gobierno de La Habana se le aplicará el bloqueo total de sus activos en EE. UU.
También durante esta semana, Marco Rubio, secretario de Estado, acusó a Cuba de facilitar la presencia de servicios de inteligencia a los "adversarios" de Estados Unidos a 90 millas de su territorio. Además, confirmó que la Administración Trump no tolerará estos hechos.
El pasado martes, el Senado rechazó una propuesta para limitar las posibles operaciones militares que Donald Trump pueda ordenar sobre La Habana. Desde el mes de enero, la Administración Trump ha ejercido presión sobre la isla con un bloqueo petrolero y el presidente ha sugerido en varias ocasiones la necesidad de un cambio de régimen en Cuba.
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Última hora de la amenaza de Trump a Cuba en directo: Cuba carga contra las nuevas sanciones de Trump y las tacha de "ilegales y abusivas"
El Gobierno cubano ha rechazado con dureza la nueva batería de sanciones impuesta por Donald Trump, dirigida contra personas y empresas que operen en sectores clave de la economía de la isla. Las medidas afectan especialmente a áreas como la energía, la minería, la defensa o las finanzas, pilares del ingreso de divisas del país.
El ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, ha denunciado la decisión como "medidas coercitivas unilaterales ilegales y abusivas" y ha criticado que Washington responda así a las movilizaciones del Primero de Mayo en La Habana.
Por su parte, la Casa Blanca justifica la ofensiva al considerar que Cuba representa una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos, en un nuevo episodio de escalada política entre ambos países.
Última hora de la amenaza de Trump a Cuba en directo: Donald Trump amplía las sanciones contra Cuba y eleva la presión sobre el régimen
El presidente de Estados Unidos ha firmado una nueva orden ejecutiva que endurece las sanciones contra el Gobierno cubano, sus colaboradores y entidades financieras vinculadas, en un intento de intensificar la presión sobre La Habana. Las medidas alcanzan a personas y organizaciones ligadas al aparato de seguridad o implicadas en "corrupción" y "violaciones graves de los derechos humanos", aunque Washington no ha detallado aún los afectados.
La Casa Blanca justifica la decisión por la supuesta amenaza que representa Cuba para la seguridad nacional estadounidense y por sus vínculos con países y grupos considerados hostiles. En este contexto, Trump ha dejado clara su ambición política respecto a la isla, al asegurar que sería "un honor" lograr su caída: "Después de 50 años, sería la guinda del pastel".
Desde La Habana, la respuesta ha sido inmediata. El ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, ha denunciado las medidas como "coercitivas" e "ilegales" y ha advertido que "no van a amedrentarnos". Por su parte, el presidente Miguel Díaz-Canel ha acusado a Washington de mantener un "brutal bloqueo" y ha rechazado que la isla suponga una amenaza real para EE.UU.
La nueva ofensiva se suma a meses de presión económica y energética sobre Cuba y refuerza la estrategia de "máxima presión" de la Administración Trump, que apunta directamente a debilitar al Gobierno cubano en plena crisis en la isla.
Última hora de la amenaza de Trump a Cuba en directo: Trump enviará el poortaaviones Abraham Lincoln al Caribe
Donald Trump ha anunciado que "enviaría al portaaviones USS Abraham Lincoln", el más grande del mundo, hasta el Caribe, y lo haría detenerse "a unos 100 metros de la costa de Cuba", desde donde los isleños, según su discurso, dirían: "muchas gracias, nos rendimos".
Última hora de la amenaza de Trump a Cuba en directo: Díaz-Canel desafía a Trump: “El miedo no come aquí”
El presidente cubano pide "diálogo sin condiciones" con EE.UU. en plena escalada de tensión, pero lanza un mensaje contundente: "El miedo no come aquí".
Última hora de la amenaza de Trump a Cuba en directo:
Buenos días y bienvenidos a la última hora sobre el posible ataque de EEUU a Cuba.
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