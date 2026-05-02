Donald Trump podría "tomar el control" de Cuba "casi de inmediato"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que, cuando termine "su trabajo" en Irán, "tomará el control" de Cuba"casi de inmediato". Lo ha hecho durante una intervención en un evento privado celebrado en Florida, en la que ha hecho referencia a la posibilidad de endurecer significativamente la postura de Washington hacia la isla.

Además, añadió que "enviaría al portaaviones USS Abraham Lincoln", el más grande del mundo, hasta el Caribe, y lo haría detenerse "a unos 100 metros de la costa de Cuba", desde donde los isleños, según su discurso, dirían: "muchas gracias, nos rendimos".

Trump comunicó su decisión durante su discurso en una cena política y empresarial organizada por el Forum Club, en West Palm Beach (Florida), un lugar de encuentro para líderes políticos, empresarios y figuras públicas. El mandatario fue el invitado principal en el acto, que se celebró a puerta cerrada y con asistentes seleccionados.

Golpe a la economía cubana

En paralelo, este viernes la Administración Trump intensificó las sanciones contra la isla, unas medidas que afectan a los pilares de la economía cubana, especialmente a los sectores energéticos, de defensa, minero y de servicios financieros. Según la orden firmada este sábado, a cualquier persona o empresa que opere en ellos o haga negocios con el Gobierno de La Habana se le aplicará el bloqueo total de sus activos en EE. UU.

También durante esta semana, Marco Rubio, secretario de Estado, acusó a Cuba de facilitar la presencia de servicios de inteligencia a los "adversarios" de Estados Unidos a 90 millas de su territorio. Además, confirmó que la Administración Trump no tolerará estos hechos.

El pasado martes, el Senado rechazó una propuesta para limitar las posibles operaciones militares que Donald Trump pueda ordenar sobre La Habana. Desde el mes de enero, la Administración Trump ha ejercido presión sobre la isla con un bloqueo petrolero y el presidente ha sugerido en varias ocasiones la necesidad de un cambio de régimen en Cuba.

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