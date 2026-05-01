Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Publicidad

Trump se plantea la retirada de tropas estadounidenses de Italia y España: "¿Por qué no debería hacerlo?"

El presidente estadounidense eleva la tensión con estos tres aliados europeos | EUROPAPRESS

DEFENSA

Trump amenaza con retirar tropas de EEUU en España, Alemania e Italia por falta de apoyo en la guerra en Irán

El presidente estadounidense eleva la tensión con estos tres aliados europeos, cuestiona su apoyo en el conflicto internacional y califica de "terrible" la actitud de España. También ha dejado en el aire el futuro del despliegue estratégico en el continente.

Yolanda Durán
Publicado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa intensificando su presión sobre varios socios europeos planteando reducir las tropas desplegadas en el continente. La advertencia, en un principio se centró en Alemania y después se ha ampliado también a España e Italia, tres países clave en la arquitectura de defensa occidental.

Horas después de publicar un mensaje en su red social en el que sugería la retirada de efectivos, Trump respondió en el Despacho Oval a una pregunta sobre si contemplaba medidas similares para otros aliados. Y ha dejado la puerta abierta la puerta a una decisión que podría alterar el equilibrio militar en Europa. Según afirmó, estos países "no han estado exactamente" del lado de Washington en el contexto de la guerra en Irán.

Fue especialmente crítico con España e Italia. En el caso español, califica de "terrible" la actitud de España y menciona la presencia de bases militares en Morón y Rota como ejemplo de una relación que, a su juicio, no ha sido correspondida políticamente. Sobre Italia, aseguró que no ha aportado apoyo significativo. Estas declaraciones se producen en un momento de fricción dentro de la OTAN, donde Estados Unidos reclama mayor implicación de sus socios.

Miles de militares estadounidenses en Europa

Actualmente, el despliegue militar estadounidense en Europa ronda los 86.000 efectivos, con cerca de 39.000 en Alemania, lo que convierte a este país en el principal centro logístico y operativo. Una eventual retirada o redistribución afectaría no solo a la defensa regional, sino también a la capacidad de respuesta de la Alianza Atlántica.

Mientras tanto, el canciller alemán Friedrich Merz ha intentado rebajar la tensión, defendiendo que la relación bilateral sigue siendo sólida pese a las discrepancias sobre la intervención en Irán. Sin embargo, Trump ha respondido con dureza, invitándole a centrarse en los problemas internos de Alemania, como la inmigración y la energía.

El cruce de declaraciones refleja un deterioro en la sintonía entre Washington y varias capitales europeas. Más allá del tono político, la amenaza de reconfigurar la presencia militar abre un escenario incierto sobre el futuro de la cooperación en seguridad transatlántica y el papel de Europa en conflictos internacionales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Una conductora en prácticas precipita un autobús al río Sena: cuatro personas rescatadas

Una conductora en prácticas precipita un autobús al río Sena: cuatro personas rescatadas
antena3noticias.com» Mundo

Mundo

Una columna de humo emerge del centro de Teherán tras un ataque israelí este sábado

Última hora de la guerra de Irán en directo: Irán envía su última propuesta de paz a Estados Unidos

Trump se plantea la retirada de tropas estadounidenses de Italia y España: "¿Por qué no debería hacerlo?"

Trump amenaza con retirar tropas de EEUU en España, Alemania e Italia por falta de apoyo en la guerra en Irán

Archivos de Jeffrey Epstein

Una supuesta nota de suicidio de Jeffrey Epstein permanece oculta tras casi siete años

Una conductora en prácticas precipita un autobús al río Sena: cuatro personas rescatadas
PARÍS

Una conductora en prácticas precipita un autobús al río Sena: cuatro personas rescatadas

Motjaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán
Guerra Irán

Jamenei califica de "vergonzosa" la derrota de EEUU en la guerra y augura un futuro brillante en el golfo Pérsico

Delcy Rodríguez
PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento Europeo mantiene el veto a Delcy Rodríguez: su asistencia a la Cumbre Iberoamericana de Madrid, en el aire

La Eurocámara rechaza levantar las sanciones a la dirigente venezolana tras la invitación del Gobierno español, lo que pone en duda su asistencia al encuentro de noviembre.

Aparece Rachel Kerr, la influencer británica desaparecida en Marruecos
Desaparición

Aparece Rachel Kerr, la influencer británica que fue vista por última vez en una discoteca de Marruecos

Cinco días después de su desaparición en una discoteca de Marruecos, la influencer británica ha sido localizada "sana y salva".

Trump

El desafortunado comentario de Trump sobre las orejas del jefe de la NASA: "Tiene un gran oído, tiene superoídos"

La policía de Londres en el lugar del ataque

El Gobierno británico refuerza la seguridad ante la escalada de antisemitismo tras el ataque en Londres

Un coche de la policía francesa en una foto de archivo

Un hombre francés, acusado de violar y agredir a más de 30 niños: organizaba fiestas de cumpleaños o de pijama en su casa

Publicidad