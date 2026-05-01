Trump amenaza con retirar tropas de EEUU en España, Alemania e Italia por falta de apoyo en la guerra en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa intensificando su presión sobre varios socios europeos planteando reducir las tropas desplegadas en el continente. La advertencia, en un principio se centró en Alemania y después se ha ampliado también a España e Italia, tres países clave en la arquitectura de defensa occidental.

Horas después de publicar un mensaje en su red social en el que sugería la retirada de efectivos, Trump respondió en el Despacho Oval a una pregunta sobre si contemplaba medidas similares para otros aliados. Y ha dejado la puerta abierta la puerta a una decisión que podría alterar el equilibrio militar en Europa. Según afirmó, estos países "no han estado exactamente" del lado de Washington en el contexto de la guerra en Irán.

Fue especialmente crítico con España e Italia. En el caso español, califica de "terrible" la actitud de España y menciona la presencia de bases militares en Morón y Rota como ejemplo de una relación que, a su juicio, no ha sido correspondida políticamente. Sobre Italia, aseguró que no ha aportado apoyo significativo. Estas declaraciones se producen en un momento de fricción dentro de la OTAN, donde Estados Unidos reclama mayor implicación de sus socios.

Miles de militares estadounidenses en Europa

Actualmente, el despliegue militar estadounidense en Europa ronda los 86.000 efectivos, con cerca de 39.000 en Alemania, lo que convierte a este país en el principal centro logístico y operativo. Una eventual retirada o redistribución afectaría no solo a la defensa regional, sino también a la capacidad de respuesta de la Alianza Atlántica.

Mientras tanto, el canciller alemán Friedrich Merz ha intentado rebajar la tensión, defendiendo que la relación bilateral sigue siendo sólida pese a las discrepancias sobre la intervención en Irán. Sin embargo, Trump ha respondido con dureza, invitándole a centrarse en los problemas internos de Alemania, como la inmigración y la energía.

El cruce de declaraciones refleja un deterioro en la sintonía entre Washington y varias capitales europeas. Más allá del tono político, la amenaza de reconfigurar la presencia militar abre un escenario incierto sobre el futuro de la cooperación en seguridad transatlántica y el papel de Europa en conflictos internacionales.

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