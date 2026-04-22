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Luz verde al reconocimiento facial en Reino Unido: cámaras que analizan en tiempo real miles de rostros

La Policía Metropolitana de Londres podrá seguir utilizando este sistema tecnológico en zonas concurridas. Las cámaras se utilizan para identificar a personas que figuran en listas de vigilancia policial. El tribunal asegura que es legal y que cumple con la ley de derechos humanos.

C&aacute;maras de vigilancia

Cámaras de vigilanciaPixabay

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Yolanda Durán
Publicado:

El uso del reconocimiento facial en vivo se expandirá por todo el Reino Unido después de que un tribunal de revisión judicial rechazara una impugnación basada en presuntas violaciones de derechos humanos. La decisión respalda el despliegue que ya realiza la Policía Metropolitana de Londres, que instala cámaras en furgonetas situadas en zonas comerciales concurridas para comparar en tiempo real los rostros con listas de vigilancia policial. El tribunal sostiene que la política es legal y que cumple con la ley de derechos humanos.

Desde la propia policía se defiende la fiabilidad del sistema y aseguran que la tecnología es muy precisa. Las cifras divulgadas indican que se han llevado a cabo más de 2.100 detenciones gracias a su uso. Además, se señala que, de más de tres millones de rostros analizados en el último año, solo se registraron 12 falsas alertas y ninguna de ellas terminó en arresto. Cada coincidencia generada por el sistema es revisada previamente por agentes formados antes de que se tome cualquier decisión.

Lucha contra la delincuencia

Al mismo tiempo, se está introduciendo nueva tecnología de denuncia de delitos en el comercio minorista. En este sistema, algunos establecimientos comparten imágenes en tiempo real con la policía, lo que permite una respuesta más rápida para los robos en tiendas y ayuda a localizar a reincidentes. Las autoridades consideran que estas herramientas refuerzan la capacidad de prevención del delito en entornos urbanos muy vigilados.

Londres es una de las ciudades con mayor número de cámaras de vigilancia del mundo. Se habla de entre 600.000 y 900.000 cámaras de CCTV, lo que implica una cobertura muy extensa de espacios públicos, transporte y comercios. Y se calcula que una persona puede pasar frente a cientos de dispositivos al día, aunque estas cifras varían según la zona y la fuente. Las autoridades insisten en que el uso de esta tecnología se realiza bajo estrictos controles legales pero el debate público continúa entre defensores de la seguridad y críticos que alertan sobre el equilibrio entre tecnología y privacidad.

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