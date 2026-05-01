El vídeo del atacante que intentó asesinar a Donald Trump: dispara contra un agente del Servicio Secreto

A una semana del tercer intento de asesinato de Donald Trump se siguen revelando nuevas imágenes de aquel día. El presidente de Estados Unidos se encontraba en el hotel Washington Hilton con motivo de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, pero un hombre armado, que aunque no consiguió entrar a la sala, irrumpió la velada teniendo que ser desalojados los más de dos mil invitados.

El atacante es Cole Allen, de 31 años, un profesor y desarrollador de videojuegos que fue detenido por intentar asesinar a Trump. Para llevar a cabo su objetivo viajó más de 4000 kilómetros, en tren y autobús, desde los Ángeles hasta la capital estadounidense. Con él llevada varias armas: escopeta Mossberg del calibre 12, pistola Rock Island Armory calibre .38, munición, dos cuchillos y cuatro dagas.

Tras su detención llegaron las primeras imágenes. Allen estaba esposado en el suelo del hotel después de intentar vulnerar la seguridad del lugar. Fue el propio Trump quién, a través de su red social, publico al foto del hombre esposado en la alfombra del hotel, sin camisa y tendido boca abajo.

Mientras pasaban los días, se publicaron más fotos. Una de ellas Allen en la habitación del hotel momentos previos al tiroteo. Allen se tomó una foto en el espejo, iba vestido de negro, con una corbata roja y tenía la munición pegada al cuerpo. En la imagen se pueden comprobar hasta cuatro armas.

Disparó a un agente

Esa fotografía, al igual que imágenes independientes de las armas, fueron publicadas por la Fiscalía de Washington. Este viernes han sacado a la luz un video donde muestra al atacante saltándose el cordón de seguridad e incluso disparar a un agente.

Ha sido la Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, Jeanine Ferris Pirro quién lo ha compartido en su cuenta de 'X'. Aunque en el video también aparece cómo explorar el hotel antes de proceder a su ataque. El 24 de abril de 2026, aproximadamente a las 20:59 horas, un día antes de la cena, anda por los pasillos del hotel y entra al gimnasio. Minutos después lo abandona y se le observa caminar, de nuevo, por el pasillo del hotel.

Al día siguiente, cuando los asistentes y el mismo Donald Trump se encontraban en la cena, a las 20:23 horas Allen aparece en pantalla andando por el pasillo. Trece minutos después, en la cámara que muestra el control de seguridad antes de acceder a la cena, el atacante entra a una habitación. Sin embargo, segundos después, sale corriendo con un arma en la mano y cruza el detector de metales, apuntando a un agente del servicio secreto.

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