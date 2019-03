Lo que no se ve bajo la mesa

Las imágenes muestran el fragmento final de un informativo en la televisión eslovena. El presentador se despide de los espectadores, y se da la vuelta para charlar con una compañera de trabajo.

El problema es que un 'despiste' le hace mostrar lo que no quiere. No lleva pantalones, y seguramente cree que el tiro de cámara no va a captar esa imagen. Pero la cámara lo muestra con total nitidez.

El presentador cruza las piernas y charla con su compañera mostrando claramente sus calzoncillos. Probablemente será el minuto más visto de su informativo.