Primeras imágenes del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor desde su detención

Un fotógrafo capta la primera imagen del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor desde que pasó más de 10 horas detenido el pasado mes de febrero.

No se le había vuelto a ver desde su salida de la comisaría de la localidad de Aylsham, en Norfolk. El expríncipe Andrés cumple un 'arresto domiciliario', no por orden de un juez, sino de la casa real británica que después de que fuese detenido, el mismo día de su cumpleaños, por su polémica relación con el pederasta Jeffrey Epstein quiere que desaparezca de la vida pública.

La última imagen era de la noche del pasado 19 de febrero. En esa fotografía se veía a un hombre hundido. Recostado en el asiento trasero de su Range Rover, con los ojos muy abiertos y las manos entrecruzadas. La fotografía tomada por el fotógrafo de Reuters Phil Noble, en el mismo momento de la publicación corrió como la pólvora.

Un mes después, otro fotógrafo ha captado de nuevo al príncipe caído en desgracia. Ahora se le ha fotografiado paseando a sus perros cerca de Marsh Farm, en la finca de Sandringham, en Norfolk . El digital Metro publica a un Andrés solitario, solo acompañado por sus perros y su guardaespaldas. The Sun aseguraba días antes que sus asesores no lo dejan montar a caballo para, precisamente, evita que fuese fotografiado sonriendo como ocurrió mientras estaba en Windsor.

A Andrés Mountbatten-Windsor lo investigan por si pudo compartir información confidencial con el pederasta Epstein. La detención fue bajo sospecha de "conducta inapropiada en cargo público", una falta muy grave en Reino Unido ya que implicaría un abuso deliberado de poder o responsabilidades de un cargo público.

El delito de alta traición es uno de los más graves en Reino Unido y podría conllevar penas de cadena perpetua. Juanjo Ospina, experto en Derecho Penal Internacional, ha explicado en Noticias de la Mañana que "Reino Unido tiene unas penas muy severas para este tipo de delitos. En nuestro Código Penal no iría directamente relacionada con este tipo, iría más vinculada al cohecho o tráfico de influencias. Entiendo que no es tanto filtrar información sensible para los intereses de la corona británica, sino para el beneficio propio, para los bolsillos del propio magnate estadounidense. Si él tuvo conocimiento de esa información, que presuntamente filtró, fruto de su cargo".

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