¿Qué es el delito de alta traición y por qué podría suponer hasta cadena perpetua para el expríncipe Andrés?

La detención del expríncipe Andrés abre sin duda la crisis más profunda a la que ha tenido que hacer frente de Buckingham Palace en la época moderna.

A Andrés Mountbatten-Windsor lo investigan por si pudo compartir información confidencial con el pederasta Epstein. La detención fue bajo sospecha de "conducta inapropiada en cargo público", una falta muy grave en Reino Unido ya que implicaría un abuso deliberado de poder o responsabilidades de un cargo público.

Se tiene que determinar si compartió con Epstein información privilegiada mientras fue representante de la Cámara de Comercio de Reino Unido.

El delito de alta traición es uno de los más graves en Reino Unido y podría conllevar penas de cadena perpetua. Juanjo Ospina, experto en Derecho Penal Internacional, ha explicado en Noticias de la Mañana que "Reino Unido tiene unas penas muy severas para este tipo de delitos. En nuestro Código Penal no iría directamente relacionada con este tipo, iría más vinculada al cohecho o tráfico de influencias. Entiendo que no es tanto filtrar información sensible para los intereses de la corona británica, sino para el beneficio propio, para los bolsillos del propio magnate estadounidense. Si él tuvo conocimiento de esa información, que presuntamente filtró, fruto de su cargo".

Andrés Mountbatten-Winds se enfrenta a esta investigación como un ciudadano normal ya que hace meses que el rey Carlos III le retiró oficialmente el título de príncipe a su hermano. También fue expulsado de la mansión en la que residía en Windsor.

Tras su detención la Casa Real británica emitió el siguiente comunicado: "He recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en un cargo público. Lo que sigue ahora es un proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto será investigado de la manera adecuada y por las autoridades competentes. En esto, como ya he dicho, cuentan con nuestro apoyo y cooperación incondicionales. Permítanme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso. Mientras este proceso continúe, no sería correcto que hiciera más comentarios sobre este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes."