Se investiga si el expríncipe Andrés usó bases del ejército para recibir a Epstein

La Policía de Londres continuó este fin de semana el registro de Royal Lodge, la que fuera residencia del expríncipe Andrés de York, situada en los terrenos del Gran Parque de Windsor. La operación se produce días después de que el duque fuese detenido y posteriormente puesto en libertad mientras siguen abiertas las diligencias.

Según fuentes policiales citadas por medios británicos, los agentes están llevando a cabo un examen minucioso del inmueble, incluyendo dependencias privadas y zonas estructurales del edificio. Las autoridades han señalado que se trata de “actuaciones rutinarias dentro de una investigación en curso” y han evitado ofrecer más detalles sobre el material que pudiera haberse intervenido.

La investigación gira en torno a una posible conducta inapropiada vinculada a su etapa como representante comercial del Reino Unido. En concreto, los investigadores analizan documentación relacionada con contactos mantenidos años atrás con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, fallecido en 2019. La Policía trata de esclarecer si durante aquel periodo pudo haberse producido un uso indebido de información oficial.

Las dudas sobre el silencio del rey Carlos III

Tras permanecer varias horas bajo custodia, el duque quedó en libertad a la espera de que se determine si existen indicios suficientes para presentar cargos formales. Su equipo legal ha reiterado que colaborará con las autoridades y ha insistido en que niega cualquier irregularidad.

El caso ha generado un notable impacto institucional y político. Aunque Andrés de York dejó de ejercer funciones oficiales en 2019, su situación vuelve a situar bajo escrutinio público a la Casa Real británica. Desde el entorno del rey Carlos III no se han realizado comentarios específicos sobre la investigación, más allá de subrayar que se trata de un asunto que corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales.

La Policía no ha precisado cuánto tiempo se prolongarán los registros en Windsor, pero ha confirmado que las pesquisas continúan activas y que cualquier decisión futura dependerá del análisis de las pruebas recabadas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.