Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Caso Epstein

Se investiga si el expríncipe Andrés usó bases del ejército para recibir a Epstein

Los agentes prolongan las inspecciones en Royal Lodge tras la puesta en libertad del hijo de Carlos III mientras continúa una investigación por presunta conducta irregular en el ejercicio de funciones públicas.

El expríncipe Andrés abandonando la comisaría de policía

Se investiga si el expríncipe Andrés usó bases del ejército para recibir a Epstein | Reuters

Publicidad

Laura Tarsà
Publicado:

La Policía de Londres continuó este fin de semana el registro de Royal Lodge, la que fuera residencia del expríncipe Andrés de York, situada en los terrenos del Gran Parque de Windsor. La operación se produce días después de que el duque fuese detenido y posteriormente puesto en libertad mientras siguen abiertas las diligencias.

Según fuentes policiales citadas por medios británicos, los agentes están llevando a cabo un examen minucioso del inmueble, incluyendo dependencias privadas y zonas estructurales del edificio. Las autoridades han señalado que se trata de “actuaciones rutinarias dentro de una investigación en curso” y han evitado ofrecer más detalles sobre el material que pudiera haberse intervenido.

La investigación gira en torno a una posible conducta inapropiada vinculada a su etapa como representante comercial del Reino Unido. En concreto, los investigadores analizan documentación relacionada con contactos mantenidos años atrás con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, fallecido en 2019. La Policía trata de esclarecer si durante aquel periodo pudo haberse producido un uso indebido de información oficial.

Las dudas sobre el silencio del rey Carlos III

Tras permanecer varias horas bajo custodia, el duque quedó en libertad a la espera de que se determine si existen indicios suficientes para presentar cargos formales. Su equipo legal ha reiterado que colaborará con las autoridades y ha insistido en que niega cualquier irregularidad.

El caso ha generado un notable impacto institucional y político. Aunque Andrés de York dejó de ejercer funciones oficiales en 2019, su situación vuelve a situar bajo escrutinio público a la Casa Real británica. Desde el entorno del rey Carlos III no se han realizado comentarios específicos sobre la investigación, más allá de subrayar que se trata de un asunto que corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales.

La Policía no ha precisado cuánto tiempo se prolongarán los registros en Windsor, pero ha confirmado que las pesquisas continúan activas y que cualquier decisión futura dependerá del análisis de las pruebas recabadas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

'Punch', el macaco rechazado por su madre logra integrarse en la manada

'Punch', el macaco rechazado por su madre logra integrarse en la manada

Publicidad

Mundo

Austin Tucker Martin

Quién es Austin Tucker Martin, el joven abatido por el Servicio Secreto de Trump

La influencer Bianca Dias

Muere la influencer Bianca Dias tras una embolia pulmonar después de una cirugía estética

El expríncipe Andrés abandonando la comisaría de policía

Se investiga si el expríncipe Andrés usó bases del ejército para recibir a Epstein

Una mujer pierde los brazos y las piernas tras la lamida de su perro: "Podría pasarle a cualquiera"
REINO UNIDO

Una mujer pierde los brazos y las piernas tras la lamida de su perro: "Podría pasarle a cualquiera"

Imagen de archivo de Sarah Geer
Crimen resuelto

44 años después se identifica y condena al culpable de violar y estrangular a una adolescente de 13 años

Punch
Punch

El mono Punch recibe el primer abrazo de otro macaco: "Últimamente pasa menos tiempo con el peluche"

Punch ha conseguido hacer amigos entre el resto de monos. "Últimamente pasa menos tiempo con el peluche y está interactuando más con los otros monos. Si sigue así creo que se integrará en la manda", dice uno de los cuidadores.

Juan Antonio Hernández
La guerra del narco en México

Juan Antonio Hernández, periodista mexicano, sobre 'El Mencho': "Era la organización criminal más poderosa del mundo"

Juan Antonio Hernández, periodista, nos explica desde México cuál es la situación ahora en el país después de que hayan abatido al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Antena3 Noticias

El almirante Rodríguez Garat advierte sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania: "Tenemos guerra para mucho tiempo"

El príncipe Andrés en el Louvre.

Un grupo de activistas cuelga un cuadro del expríncipe Andrés tras su detención en el museo del Louvre

Soldado con una bala en la cara

VÍDEO: Un soldado recibe un balazo en la cara en México, en medio de la espiral de violencia por la muerte de 'El Mencho'

Publicidad