La Casa Real Británica mantiene al expríncipe Andrés en 'arresto domiciliario' tras su detención por el caso Epstein

Los vínculos con Jeffrey Epstein hicieron caer al expríncipe Andrés, que tal y como hemos conocido viviría en una especie de 'arresto domiciliario'. No porque lo imponga un juez, ya que legalmente no presenta restricciones, sino porque la Casa Real quiere que desaparezca de la vista pública conscientes del daño que supondría cualquier fotografía.

El expríncipe Andrés tiene vetadas todas las actividades en el exterior, incluyendo la de montar a caballo, una de sus grandes aficiones.

Eliminar a Andrés Mountbatten-Windsor de la línea sucesoria

Recientemente, se ha conocido que el Gobierno laborista del Reino Unido estudia sacar adelante una ley que permita eliminar al expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, de la línea sucesoria al trono británico, todo ello tras el escándalo en relación al caso Epstein.

Sería el siguiente paso en la caída del expríncipe, que después de que su hermano le retirase todos los títulos y honores en octubre, y le obligase a abandonar su mansión de Royal Lodge, se convirtió el mismo día de su 66 cumpleaños en el primer miembro de alto nivel en la historia moderna de la familia real británica en ser arrestado.

Actualmente, Andrés ocupa el octavo lugar en la línea de sucesión al troo británico. Para retirarle de la misma y evitar la posibilidad teórica de que algún día pudiera llegar a convertirse en el monarca del Reino Unido, sería necesario introducir una legislación parlamentaria, algo que contempla llevar a cabo el actual Ejecutivo laborista de Keir Starmer.