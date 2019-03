El primer ministro checo, sobre el funeral de Mandela: "Joder, macho, no me apetece nada ir"

Los micrófonos del canal de televisión público checo CT24 captaron en el Parlamento de Praga un diálogo soez en torno al funeral del líder sudafricano Nelson Mandela entre el primer ministro, Jiri Rusnok, y sus ministros de Defensa y de Finanzas, informa la prensa checa.

Sin darse cuenta de que los micrófonos estaban conectados, Rusnok se quejó de forma muy vulgar de su apretada agenda, en la que ahora había surgido el imprevisto del funeral del expresidente sudafricano. "Joder, macho, y ahora además se ha muerto Mandela", señaló Rusnok, a lo que el ministro de Defensa, Vlastimil Picek, contestó: "Joder, ¿y quién va a ir?".

"Espero que vaya el presidente (Milos Zeman). Joder, macho, me entran escalofríos de ir", dijo Rusnok a continuación. En un lenguaje inédito que el primer ministro designado, el socialdemócrata Bohuslav Sobotka, calificó de típico "de niños de colegio", los dos políticos prosiguieron su diálogo. "Yo, joder, tengo pánico de ir. No me apetece nada. Para nada. Y, joder, si eso está en el quinto guá. ¿Y tendré que ir en línea regular o en otra?", dijo el primer ministro. "No, hombre, en un especial", contestó el titular de Defensa.

"Joder, ¿y quién lo paga?", preguntó el primer ministro. "Yo te lo pago", le tranquilizó Picek. Más adelante, Rusnok expresa sus esperanzas en que la República Checa sea representada por Zeman, quien sin embargo se encuentra convaleciente de una caída y usa muletas. "¿Me puedes decir cómo sube las escaleras del avión?", preguntó Picek al primer ministro. "No lo sé", contestó Rusnok.

Y a la conversación se sumó el titular de Finanzas, Jan Fischer: "Es una estupidez. Además, tío, nos hará pasar un marrón". A lo que Rusnok respondió: "Seguro que no vuela. Estamos jodidos". Horas después, Jiri Rusnok pidió disculpas por su forma de hablar en un mensaje de texto enviado a la agencia de noticias checa CTK.

"No fue apropiado expresarme así en relación con la muerte de Nelson Mandela. Lamento haberlo hecho", señala Rusnok. Ayer, el primer ministro había dicho a través de su portavoz que Mandela "siempre será uno de los grandes del siglo XX". Y añadió: "Su muerte es una pérdida para todos los que supieron el precio de los derechos humanos (la libertad), y la necesidad de su acatamiento en el mundo".