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Asesinato

Presunto caso de canibalismo: una madre asesina a su hijo de cuatro años

Impactante suceso ocurrido en Australia. El cuerpo del niño fue hallado en el domicilio que compartían ambos.

La policía australiana ha hallado "al menos cinco cadáveres", que podrían de ser de una mujer y varios niños

La policía australiana ha hallado "al menos cinco cadáveres", que podrían de ser de una mujer y varios niños EFE

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Juan Vivancos
Publicado:

La policía australiana investiga un posible caso de canibalismo tras la detención de una mujer de 32 años acusada de asesinar a su hijo de 4 años en la región de Central Coast, en Nueva Gales del Sur.

La madre acudió por sus propios medios a la comisaría de Wyong. Tras sus declaraciones, los agentes se desplazaron de inmediato a su vivienda. Al registrar el domicilio en Byron Street, la policía encontró el cuerpo sin vida del menor en una escena descrita por los agentes como 'extremadamente sobrecogedora'

El cadáver del niño presentaba lesiones severas en los brazos. Informes de medios locales señalan que la propia madre habría admitido ante los oficiales la realización de actos de canibalismo.

La mujer, cuya identidad y la de su hijo están protegidas por las leyes locales de privacidad de las víctimas menores, fue acusada formalmente de asesinato en el ámbito de la violencia doméstica.

El cuerpo forense realiza la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte y esclarecer si el menor llevaba ya varios días fallecido antes de que se diera la voz de alarma.

Un vehículo vinculado a la mujer ha sido incautado y actualmente está siendo sometido a pruebas forenses como parte de la investigación , que se está ampliando .

Detectives del distrito policial de Tuggerah Lakes han iniciado una importante investigación junto con la Brigada de Homicidios del Comando Estatal contra el Crimen para esclarecer las horribles circunstancias.

Los investigadores también han incautado varios objetos en la escena del crimen para su análisis forense, mientras intentan reconstruir lo sucedido dentro del apartamento..

"La escena solo puede describirse como impactante para todos los policías y trabajadores de los servicios de emergencia que se encontraban allí", dijo el superintendente Chad Gillies de la policía de Tuggerah Lakes.

Una vecina que solía cuidar al niño afirmó haber escuchado lo que consideraba una discusión típica madre e hijo en los días previos al descubrimiento.

"Pensé que era una discusión típica entre madre e hijo, solo un poco de gritos y alboroto", dijo.

Un amigo de la familia, visiblemente conmocionado, describió al niño como "precioso" y muy querido.

“Lo he visto paseando al perro y, caminando de arriba abajo por la calle, era muy enérgico”, dijo.

Gillies dijo: "Cada vez que un niño es víctima de un delito violento, y cada vez que un niño es asesinado, se golpea la esencia misma de la comunidad, por eso es importante abordar esto metódicamente"

"Intentamos comprender qué ha sucedido, por qué ha sucedido y, desde mi punto de vista, tenemos la obligación con ese niño de asegurarnos de conocer las circunstancias exactas y presentarlas ante el tribunal a su debido tiempo".

La acusada ha comparecido ante el tribunal de fianzas denegándosele la libertad, permanecerá bajo custodia policial hasta su próxima comparecencia judicial programada para el 1 de septiembre.

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