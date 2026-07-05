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Ocho heridos, entre ellos cuatro niños, por un tiroteo en Nueva York durante las fiestas del 4 de julio

La Policía ha recuperado un arma de fuego en el lugar de los hechos, pero no ha realizado ningún arresto.

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Ruth Galvez
Publicado:

Durante esta madrugada, después de las celebraciones del Día de la Independencia de Estados Unidos, se ha producido un tiroteo en Nueva York en el que ha dejado a ocho personas heridas, entre ellas cuatro son menor de edad. Este incidente se encuentra todavía bajo investigación.

El incidente ocurrió a las 22:30 horas del sábado en la calle West 31 de Coney Island, situado en la costa sur del distrito de Brooklyn, y está muy cerca del parque de atracciones de la zona, que estaba abarrotado. Según ha informado la Policía Local en un comunicado, se estaban llevando a cabo las celebraciones correspondientes del 4 de julio.

Entre los heridos se encuentran un hombre de 37 años, un hombre de 33 años, una mujer de 25 años, una mujer de 21 años, un niño de 14 años, un niño de 12 años, un niño de siete años y un niño de seis años.

La mujer de 21 años se encuentra en estado crítico, pero el resto de heridos han sido estabilizados. La Policía ha vuelto al lugar del siniestro, y se han hecho con un arma de fuego, pero no ha realizado ningún arresto.

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