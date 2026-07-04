Brutal agresión de unos perros callejeros a una niña de 7 años en un parque

Una niña de 7 años está luchando por su vida tras ser atacada por una jauría de seis perros callejeros, que le arrancaron el cuero cabelludo en un ataque salvaje a plena luz del día.

La pequeña responde al nombre de Patricia Edmiston, quien sufrió una violenta emboscada por parte de los perros. También le han llegado a desgarrar las piernas mientras jugaba al aire libre en California, para ser exactos en Corning, a 170 millas al noroeste de San Francisco alrededor del mediodía del sábado.

La trasladaron de urgencia al hospital en estado crítico y ahora lucha por sobrevivir. Las autoridades del condado continúan con la investigación, habiéndose hecho cargo de los animales llevándolos a un refugio desconociendo la raza de los perros.

Mónica, la abuela de la niña fue quien identificó públicamente a la víctima, explicando la gravedad de las lesiones y el traslado en helicóptero al Centro Médico de la Universidad de California en Davis, a 100 millas del lugar de los hechos. Allí, la pequeña ha sido sometida a una intervención quirúrgica de urgencia y permanece en estado crítico.

Las muestras de cariño de los vecinos

La familia está consternada pasando por una situación muy complicada de dirigir durmiendo en el coche para estar cerca de la menor. Hasta ahora se han recaudado alrededor de 4.100 dólares.

Momentos antes del altercado hay fotos en los que se ve a la niña sonriendo y jugando antes del ataque con sus hermanos, y una sonrisa en la que se le veía un diente perdido. Por eso, los agentes volvieron a desplazarse al lugar de los hechos para examinarlo, y recogiendo el testimonio de los testigos no han podido sacar nada en claro, casi una semana después del brutal ataque. Finalmente, no se ha producido ninguna detención ni se han presentado cargos.

La agresión ha llegado hasta el Distrito Escolar Primario de Corning Unión que confirmó el incidente por redes sociales garantizando que la menor estaba siendo atendida por los médicos.

Se ha llegado a compartir una foto de la menor en el hospital, con la cabeza y la mano vendadas, apareciendo junto a un peluche de 'Hello Kitty', mientras esbozaba una pequeña sonrisa junto a su familia. "Una fuente de inspiración para todos los que la rodean", es lo que ha expresado su abuela y ha continuado dando las gracias "por sus oraciones, sus muestras de apoyo y sus donaciones. El cariño que ha demostrado la ciudad de Corning ha sido abrumador".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.