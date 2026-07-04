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A prisión una profesora por abusar sexualmente de un alumno de 13 años

La profesora fue sentenciada a 33 años de prisión más una multa de 20.000 dólares. La madre le acusa de ser una "abusadora manipuladora".

Imagen de archivo de un policía en Austin, Texas.

Imagen de archivo de un policía en Austin, Texas. Europa Press

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Manuel Pinardo
Publicado:

Una profesora de 30 años ha sido condenada a 33 años de cárcel después de que un jurado de Texas la declarase culpable por un delito de abuso sexual a uno de sus alumnos de 13 años. También fue condenada a 10 años por tocamientos a un menor y otros 13 por tener una relación con el estudiante.

Las sentencias las cumplirá a la vez y además, tendrá que pagar una multa de 20.000 dólares. La fiscalía presentó como pruebas, el testimonio de seis personas y diversas evidencias como mensajes de texto, fotografías y grabaciones de vídeo.

En el juicio, el menor alegó que por culpa del abuso de su profesora, había perdido amistades, autoestima e incluso casi la vida.

La madre le acusa de manipuladora

La madre del alumno declaró ante el tribunal que la profesora le ha causado depresión y ansiedad a su hijo. Afirmó que la maestra era "una manipuladora" y que era capaz de hacer lo mismo a otro niño.

La investigación comenzó en noviembre de 2023 después de que los padres de la víctima se pusieran en contacto con la Policía del Distrito Escolar tras notar algo "raro" en su hijo.

Finalmente, tras revisar el teléfono de la víctima, los investigadores descubrieron comunicaciones que revelaban la relación de la profesora con el alumno.

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