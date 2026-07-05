Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo: Diez días después, el balance roza los 3.000 muertos

Diez días después del devastador doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela, el balance oficial continúa aumentando. Las autoridades elevan ya a 2.954 los fallecidos y a 16.592 los heridos, mientras miles de personas siguen afectadas por la catástrofe.

El Gobierno ha anunciado un paquete de ayudas para las familias damnificadas que incluye un pago mensual durante los próximos seis meses y subsidios de hasta el 80 % para facilitar el acceso a viviendas. Además, trabaja en un plan de recuperación del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, gravemente dañado por los seísmos.

La situación sigue siendo especialmente complicada en La Guaira, el estado más castigado por el desastre. Vecinos de Caraballeda protagonizaron protestas para reclamar su reubicación y denunciar la reducción de la ayuda alimentaria, mientras familiares de desaparecidos exigen que continúen las labores de búsqueda.

Recuperación de servicios

Las autoridades también aceleran la retirada de escombros y la reparación de infraestructuras. Paralelamente, las compañías Digitel y Movistar avanzan en el restablecimiento de las comunicaciones con el apoyo de la red satelital Starlink y la instalación de puntos de wifi gratuito en refugios.

En el ámbito sanitario, el hospital de campaña desplegado por la cooperación española ya atiende a la población afectada en Caracas, mientras continúa llegando ayuda internacional y el Gobierno ha despedido a parte de los equipos de rescate extranjeros que participaron en las operaciones de emergencia.

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