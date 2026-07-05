TERREMOTO VENEZUELA
Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo: Diez días después, el balance roza los 3.000 muertos
El balance asciende a 2.954 fallecidos y 16.592 heridos, mientras el Gobierno anuncia ayudas económicas, restablece servicios y mantiene las labores de búsqueda.
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Diez días después del devastador doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela, el balance oficial continúa aumentando. Las autoridades elevan ya a 2.954 los fallecidos y a 16.592 los heridos, mientras miles de personas siguen afectadas por la catástrofe.
El Gobierno ha anunciado un paquete de ayudas para las familias damnificadas que incluye un pago mensual durante los próximos seis meses y subsidios de hasta el 80 % para facilitar el acceso a viviendas. Además, trabaja en un plan de recuperación del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, gravemente dañado por los seísmos.
La situación sigue siendo especialmente complicada en La Guaira, el estado más castigado por el desastre. Vecinos de Caraballeda protagonizaron protestas para reclamar su reubicación y denunciar la reducción de la ayuda alimentaria, mientras familiares de desaparecidos exigen que continúen las labores de búsqueda.
Recuperación de servicios
Las autoridades también aceleran la retirada de escombros y la reparación de infraestructuras. Paralelamente, las compañías Digitel y Movistar avanzan en el restablecimiento de las comunicaciones con el apoyo de la red satelital Starlink y la instalación de puntos de wifi gratuito en refugios.
En el ámbito sanitario, el hospital de campaña desplegado por la cooperación española ya atiende a la población afectada en Caracas, mientras continúa llegando ayuda internacional y el Gobierno ha despedido a parte de los equipos de rescate extranjeros que participaron en las operaciones de emergencia.
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Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo: Alianza para reconstruir el aeropuerto
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado la creación de una alianza internacional para recuperar el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sufrió graves daños por los terremotos del pasado 24 de junio.
Aunque no ha detallado qué países participarán en el proyecto, sí ha avanzado que el plan estará listo la próxima semana.
Además, ha asegurado que el Gobierno también iniciará la rehabilitación de otros aeropuertos e infraestructuras afectadas por los sismos. Maiquetía, principal puerta de entrada aérea al país, es una de las instalaciones estratégicas dañadas por una catástrofe.
Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo: Ayudas para los damnificados
El Gobierno venezolano ha anunciado un paquete de medidas económicas para apoyar a las familias afectadas por los terremotos. Entre ellas figura una ayuda mensual durante los próximos seis meses para los damnificados y un programa de subsidios hipotecarios de hasta el 80 %.
Mientras tanto, en La Guaira crece el malestar entre algunos vecinos, que reclaman su reubicación y denuncian la reducción de la ayuda humanitaria mientras continúan buscando a familiares desaparecidos.
Según el último balance oficial, los terremotos han dejado 2.954 muertos, 16.592 heridos y más de 16.300 personas sin vivienda, además de miles de edificios afectados.
Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo: Despiden a rescatistas internacionales
Venezuela ha comenzado a despedir y condecorar a los equipos internacionales que participaron en las labores de rescate tras los terremotos.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reconoció el trabajo de efectivos de más de 20 países y aseguró que su labor "quedará para siempre en la memoria y el corazón del pueblo venezolano", aunque insistió en que aún existen esperanzas de encontrar supervivientes.
Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo: Crece el malestar en La Guaira
La tensión aumenta en La Guaira diez días después de los terremotos. Vecinos de Caraballeda han bloqueado una carretera para exigir la reubicación prometida por las autoridades, mientras otras familias denuncian que la ayuda alimentaria ha disminuido y reclaman que continúe la búsqueda de desaparecidos entre los escombros.
Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo: Delcy Rodríguez habla de su estado de salud
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha asegurado que está "superando" el proceso infeccioso viral que padece y ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad.
"Voy a estar súper bien, ya estamos superando esta dolencia física", afirmó en declaraciones a la televisión estatal.
Además, explicó que la infección y la inflamación derivadas de las lluvias no le han impedido seguir al frente de la gestión de la emergencia causada por los terremotos.
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