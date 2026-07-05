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El duro testimonio de una sobreviviente de los terremotos en Venezuela: "Tengo una nueva oportunidad"

Migdalia Carros, una publicista de 56 años, fue rescatada bajo los escombros del edificio en el que residía. "Bajé al infierno y Dios me rescató allí" aseguró.

Imagen de archivo del terremoto en Venezuela.

Imagen de archivo del terremoto en Venezuela. Europa Press

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Juan Vivancos
Publicado:

"Tengo una nueva oportunidad de vida". Con estas palabras resume Migdalia Carros lo que vivió tras quedar atrapada bajo los escombros del edificio en el que residía en el municipio de Chacao, en el este de Caracas, durante el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio.

La mujer, de 56 años, consiguió ser rescatada con vida, aunque perdió a su padre en el derrumbe. "Mi papá no lo logró, pero a mi me rescataron rápido. Fui Bendecida" aseguró durante una misa celebrada en Caracas en homenaje a las víctimas del desastre.

39 segundos de infierno

Migdalia recordó que el temblor apenas duró 39 segundos, pero fue suficiente para que el edificio se desplomara. "Se vino todo abajo, nos quedamos en el triángulo de la vida que llaman, yo digo que bajé al infierno y Dios me rescató de allí", relató.

Otro de los supervivientes, Iván Gutiérrez, de 62 años, se encontraba en un centro comercial del norte de Caracas junto a su sobrina cuando comenzaron los seísmos. Tras conseguir salir de entre los restos del edificio, pudo encontrar a su hijo, sobrina y hallar su vehículo para buscar a su otro hijo. Sin embargo, su padre, de 82 años, falleció en el mismo edificio en el que vivía Magdilia.

El balance de la tragedia

El balance oficial del doble terremoto asciende a 2.954 fallecidos y más de 16.500 heridos. Además, más de 16.000 personas han perdido sus viviendas. La Guaira ha sido la zona más afectada por el desastre y continúa concentrando buena parte de las labores de rescate y asistencia a los damnificados.

Mientras continúan las tareas de recuperación, las autoridades venezolanas han anunciado ayudas económicas para los afectados, entre ellas un subsidio mensual durante seis meses y un contacto con la banca pública y privada para activar la cartera hipotecaria con un 80% de subsidio.

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