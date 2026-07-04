Suben las temperaturas en Europa y sus infraestructuras no aguantan el impacto de las olas de calor

Europa empieza a notar las consecuencias del aumento de las temperaturas. Las olas de calor, que según los expertos se han triplicado desde la década de 1960, ya no se perciben como episodios aislados, sino como una nueva normalidad que impacta en la vida diaria y en el funcionamiento de servicios básicos. En Francia, la situación ha llegado al punto de que ciudadanos batallen por la compra de un ventilador. En plena ola de calor, se han registrado problemas de abastecimiento en varios puntos del país, con ciudadanos buscando alternativas de forma urgente para soportar las altas temperaturas. También han tenido que parar su actividad centrales nucleares.

Afecta también a los negocios

El impacto también llega a la economía del turismo. En los Alpes, una estación de esquí de Braunwald ha anunciado su cierre definitivo tras años de falta de nieve. Un caso que refleja cómo el retroceso de la temporada invernal empieza a tener consecuencias directas en zonas que dependen del frío como motor económico.

Las infraestructuras tendrán que adaptarse

Pero más allá de lo puntual, el problema de fondo está en la adaptación de las infraestructuras. Un reciente análisis apunta a que Europa tendrá que revisar su red de transporte, como carreteras, puentes, puertos y especialmente ferrocarriles, porque muchas de estas estructuras fueron diseñadas para un clima que ya no existe. Los episodios de calor extremo están empezando a dejar huella. En Leipzig, por ejemplo, las altas temperaturas llegaron a deformar parte del trazado del tranvía cuando se alcanzaron cerca de los 40 grados, un fenómeno que ilustra cómo el calor afecta directamente a materiales como el acero o el asfalto.

Los expertos advierten de que no se trata solo de incidencias puntuales, sino de un problema estructural. “El cambio climático va a obligar a replantear cómo se construyen y mantienen estas infraestructuras”, señalan, apuntando a la necesidad de nuevos materiales, diseños más resistentes y sistemas de mantenimiento adaptados a temperaturas extremas.

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