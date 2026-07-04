Un niño de 11 años coge la camioneta de sus padres y mata a diez monjes en un atropello múltiple

Un niño de 11 años que conducía una camioneta atropelló este jueves a un grupo de monjes budistas. El accidente tuvo lugar en Mukdahan, situada en el este del país y cerca de la frontera con Laos. El número de víctimas ha ascendido a diez después de que dos de los heridos fallecieran posteriormente en el hospital.

Algunas víctimas fueron trasladadas al hospital de Mukdahan, uno de los monjes había fallecido durante la madrugada del jueves, según informa la cadena de televisión PBS. También habría fallecido otro de los heridos, tiempo después de que las autoridades aseguraran que, al principio, eran ocho muertos.

El accidente ocurrió en el distrito de Don Tan, en concreto en la carretera de Ban Na Si Nuan. Los organismos públicos han informado de que estamos ante un "trágico incidente" que ha dejado una gran cantidad de heridos.

El menor se hizo con la camioneta de sus padres, la condujo hasta el centro de la ciudad para después perder el control del vehículo y colisionar con un grupo de monjes que se encontraban en los alrededores. Finalmente, había una treintena de monjes en el lugar de los hechos.

Se disfrazó de hombre para poder asesinar

La Fiscalía de Mónaco ha identificado a la principal sospechosa del atentado con bomba perpetrado el pasado lunes contra el empresario de origen ucraniano Vadim Ermolaev. Se trata de Anastasiia Berezovska, una ciudadana ucraniana de 39 años que, según la investigación, se hizo pasar por un hombre para cometer el ataque.

Interpol emitió este viernes una Notificación Roja para solicitar su detención. Las autoridades monegascas la buscan por intento de asesinato, colocación de un artefacto explosivo en un lugar público con intención criminal y conspiración criminal. El aviso señala que tiene un tatuaje, posiblemente de una serpiente, en el brazo derecho, cabello oscuro y que habla alemán.

La explosión se produjo en la entrada de un edificio de apartamentos y alcanzó a Ermolaev, a su pareja y a su hijo. El empresario y la mujer fueron hospitalizados en estado crítico, mientras que la Fiscalía informó de que una de las víctimas continúa en estado de extrema gravedad.

Según explicó el fiscal adjunto Morgan Raymond, la bomba fue detonada a distancia mediante un mando a distancia y los restos del explosivo están siendo analizados en Francia.

La investigación apunta a que la sospechosa fue identificada inicialmente como un hombre de complexión robusta. Sin embargo, el análisis de nuevas grabaciones de videovigilancia y el testimonio de un testigo llevaron a los investigadores a concluir que se trataba de una mujer disfrazada de hombre.

La Fiscalía ha descartado, por el momento, que el atentado tenga carácter terrorista.