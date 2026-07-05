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Trump celebra los 250 años de la independencia de EEUU con un discurso en Washington

El acto comenzó con retraso tras una evacuación por tormentas y calor extremo y concluirá con un espectáculo de fuegos artificiales con el que se busca batir un récord mundial.

Espectadores observan el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes del espectáculo de fuegos artificiales con motivo del Día de la Independencia en la Explanada Nacional de Washington D. C., Estados Unidos, el 4 de julio de 2026.

Espectadores observan el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes del espectáculo de fuegos artificiales con motivo del Día de la Independencia en la Explanada Nacional de Washington D. C., Estados Unidos, el 4 de julio de 2026. EFE

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Irene Delgado
Irene Delgado
Publicado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha encabezado este sábado los actos por el 250 aniversario de la independencia del país con un discurso pronunciado en la Explanada Nacional de Washington ante miles de asistentes, en su mayoría seguidores del mandatario.

La intervención comenzó aproximadamente una hora más tarde de lo previsto después de que las autoridades ordenaran evacuar temporalmente la zona debido a una alerta por tormentas, descargas eléctricas y fuertes rachas de viento. El programa ya había sido modificado previamente por la intensa ola de calor que afecta a buena parte del país.

La primera dama, Melania Trump, acompañó al presidente durante el acto, al que también acudieron varios miembros de su Administración, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

Evacuación por el mal tiempo

Pese a la interrupción provocada por las condiciones meteorológicas, Trump confirmó que mantendría su intervención. "No voy a dejar que la lluvia arruine nuestro evento número 250", escribió previamente en su red social, Truth Social.

El acto arrancó con la actuación del cantante Lee Greenwood, que interpretó 'Dios bendiga a EEUU', una de las canciones favoritas del presidente, antes de dar paso a la llegada del matrimonio Trump al escenario.

Repaso a la historia de Estados Unidos

Según había adelantado la Casa Blanca, el discurso pretendía recorrer los 250 años de historia del país a través de figuras consideradas heroicas por el mandatario. También se esperaba que Trump hiciera balance de su segundo mandato, después de que el día anterior defendiera la fortaleza económica y militar de Estados Unidos en otro discurso pronunciado ante el monte Rushmore.

Antes del inicio del acto, el presidente felicitó a los ciudadanos por la festividad con un mensaje en redes sociales: "¡¡¡Nuestro país está más fuerte que NUNCA!!!".

La jornada concluyó con un gran espectáculo de fuegos artificiales con el que la Administración prentendía batir un récord mundial, aunque la celebración ha sido criticada por detractores de Trump, que consideran que ha convertido un evento de carácter nacional en un acto marcadamente partidista.

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