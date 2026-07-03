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Un brote de norovirus obliga a activar un protocolo sanitario en un crucero con más de 120 afectados

El Ruby Princess, con más de 3.000 pasajeros a bordo, reforzó las medidas de desinfección y aisló a los enfermos tras detectarse decenas de casos durante la travesía.

Imagen del crucero y del norovirus.

Imagen del crucero y del norovirus. Antena 3 Noticias

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Irene Delgado
Irene Delgado
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Más de 120 personas han resultado afectadas por un brote de norovirus a bordo del crucero Ruby Princess, que ha activado un protocolo sanitario reforzado mientras permanece frente a la costa de California, en Estados Unidos.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), 102 de los 3.032 pasajeros y otros 20 miembros de la tripulación presentaron síntomas compatibles con esta enfermedad gastrointestinal, que suele provocar diarrea y vómitos.

El barco, operado por Princess Cruises, zarpó de San Francisco el pasado 12 de junio para realizar un viaje de ida y vuelta de 20 días con escalas en Alaska y la provincia canadiense de Columbia Británica. El brote fue notificado el 28 de junio y la embarcación regresó a Estados Unidos el 2 de julio.

Respuesta al brote

Los CDC informaron de que su Programa de Saneamiento de Buques está supervisando la situación a distancia, revisando tanto la respuesta al brote como los procedimientos de limpieza aplicados en el crucero.

Por su parte, Princess Cruises aseguró que intensificó las labores de desinfección en todas las instalaciones, recogió muestras de los pasajeros con síntomas y aisló a las personas afectadas.

La compañía señaló que "un número limitado de huéspedes informó de una enfermedad gastrointestinal leve durante el viaje de 20 días del Ruby Princess desde San Francisco el 12 de junio" y añadió que la tripulación actuó con rapidez aplicando protocolos de saneamiento reforzados. Según la naviera, desde entonces los casos "han disminuido y siguen siendo bajos".

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