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Arrestados por asesinato los padres de un niño de siete años que murió por insuficiencia cardiaca pesando 114 kilos

El menor no tenía pediatra, nunca fue escolarizado y vivía en una vivienda descrita por la Policía como un caso de acumulación compulsiva.

Imagen de archivo de un juicio.

Imagen de archivo de un juicio. Pexels

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Irene Delgado
Irene Delgado
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Damien y Jessica O'Brien han sido arrestados bajo sospecha de asesinato en segundo grado tras la muerte de su hijo Casper, un niño de siete años que falleció el pasado mes de noviembre por insuficiencia cardíaca con un peso superior a los 114 kilos. Los progenitores también se enfrentan a acusaciones de abuso infantil y tortura.

Casper, originario de Flint Township, en Michigan, medía 1,28 metros de altura cuando murió. Según la información del caso, su peso equivalía a cinco veces el considerado normal para un niño de siete años.

El fiscal del condado de Genesee, David Leyton, aseguró: "A primera vista, se trata de un sufrimiento cruel y extremo para este niño, causado por la negligencia de sus padres".

Además, añadió: "Eso es obesidad. Este niño no tenía pediatra; según el informe policial, solo lo llevaron al médico una vez".

Falta de atención médica y condiciones de vida

Según la investigación, la familia disponía de seguro médico, pero Casper únicamente fue llevado al médico en una ocasión. También se ha señalado que la mañana en la que el menor murió sus padres llevaron a su perro al veterinario.

La pareja tiene además una hija de cinco años. Ninguno de los dos menores asistía a la escuela y los Servicios de Protección Infantil desconocían su existencia.

En noviembre, el propietario de la vivienda intentó acceder al inmueble preocupado por su estado, pero los padres no le permitieron entrar. Posteriormente, los agentes describieron el interior de la casa como una situación de acumulación compulsiva.

El recuerdo de la familia

Tras la muerte del menor, la familia publicó un homenaje fúnebre en el que describía a Casper como un "niño brillante y cariñoso cuyo espíritu alegre contagiaba a todos los que lo rodeaban".

También afirmaron: "Le encantaba ver Super Monsters, especialmente a su personaje favorito, Frankie Mash."

En el mismo texto señalaron que "le precedió en la muerte su hermano pequeño, Phoenix."

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