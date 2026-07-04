Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo: Colapsa parcialmente un colegio en Caracas

El último balance oficial eleva a 2.645 los muertos y a 12.666 los heridos. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, defendió la actuación del Gobierno y aseguró que "Inmediatamente se activó el Estado venezolano en su conjunto. Lo primero que hicimos a pocas horas de su ocurrencia fue emitir un decreto para atender esta situación de emergencia, se desplegó inmediatamente el sistema de protección civil, el sistema de defensa pública". También destacó que 6.462 personas fueron rescatadas.

Según la ONU, unos 3.000 rescatistas internacionales continúan participando en las labores de búsqueda. Rodríguez agradeció además el respaldo de varios líderes internacionales y confesó atravesar una "afección de salud". "Ahora mismo tengo un dolor interno muy profundo y la voz quebrada porque tengo una afección de salud", afirmó.

El seísmo más grave en un siglo

El doble terremoto, que afectó a Caracas y a otros seis estados del norte del país, ya está considerado el más mortífero registrado en Venezuela en el último siglo. La Guaira ha sido la región más castigada. El antecedente más grave se remonta a 1967, cuando un terremoto cerca de Caracas dejó 245 fallecidos.

Aumentan las víctimas españolas

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmó que el número de españoles fallecidos asciende a 32. Además, informó de que hay 155 desaparecidos y 11 personas localizadas bajo los escombros. También anunció el despliegue de un hospital de campaña de la Aecid, atendido por unos 90 profesionales, cuya entrada en funcionamiento está prevista en menos de 24 horas.

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