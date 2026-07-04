TERREMOTO VENEZUELA
Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo: Colapsa parcialmente un colegio en Caracas
Los equipos de emergencia mantienen la búsqueda de supervivientes pese a los 2.645 fallecidos, mientras España eleva a 32 el número de ciudadanos muertos en la catástrofe.
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El último balance oficial eleva a 2.645 los muertos y a 12.666 los heridos. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, defendió la actuación del Gobierno y aseguró que "Inmediatamente se activó el Estado venezolano en su conjunto. Lo primero que hicimos a pocas horas de su ocurrencia fue emitir un decreto para atender esta situación de emergencia, se desplegó inmediatamente el sistema de protección civil, el sistema de defensa pública". También destacó que 6.462 personas fueron rescatadas.
Según la ONU, unos 3.000 rescatistas internacionales continúan participando en las labores de búsqueda. Rodríguez agradeció además el respaldo de varios líderes internacionales y confesó atravesar una "afección de salud". "Ahora mismo tengo un dolor interno muy profundo y la voz quebrada porque tengo una afección de salud", afirmó.
El seísmo más grave en un siglo
El doble terremoto, que afectó a Caracas y a otros seis estados del norte del país, ya está considerado el más mortífero registrado en Venezuela en el último siglo. La Guaira ha sido la región más castigada. El antecedente más grave se remonta a 1967, cuando un terremoto cerca de Caracas dejó 245 fallecidos.
Aumentan las víctimas españolas
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmó que el número de españoles fallecidos asciende a 32. Además, informó de que hay 155 desaparecidos y 11 personas localizadas bajo los escombros. También anunció el despliegue de un hospital de campaña de la Aecid, atendido por unos 90 profesionales, cuya entrada en funcionamiento está prevista en menos de 24 horas.
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Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo: el balance de víctimas sigue creciendo
Las autoridades venezolanas elevan a 2.645 el número de fallecidos y a 12.666 el de heridos por el doble terremoto del 24 de junio.
El último balance, difundido por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, no incluye una actualización sobre las personas desaparecidas.
Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo: Más de 6.400 personas rescatadas
La esperanza sigue abriéndose paso entre los escombros en Venezuela. Las autoridades venezolanas cifran en 6.462 las personas rescatadas desde que se produjo el doble terremoto. El balance oficial también señala que 885 edificios han resultado afectados, de los cuales 189 han colapsado por completo.
Ayer, los equipos de rescate lograron sacar con vida a una mujer de unos 70 años que permanecía sepultada bajo hormigón y estructuras metálicas.
El rescate se produjo cuando las posibilidades de encontrar supervivientes son cada vez menores, aunque los operativos de búsqueda continúan activos con el objetivo de localizar a más personas atrapadas.
Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo: Casi 900 réplicas desde el terremoto
La actividad sísmica continúa en el norte de Venezuela. Desde los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio se han contabilizado ya 890 réplicas, mientras los equipos de emergencia mantienen las labores de asistencia en las zonas más afectadas.
Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo: Miles de personas siguen sin hogar
El último balance oficial refleja también el fuerte impacto social del desastre. Un total de 15.050 personas se han quedado sin vivienda, mientras que 86.117 familias han recibido algún tipo de atención. Además, las autoridades han habilitado 59 campamentos temporales para alojar a quienes lo han perdido todo.
Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo: Colapsa parte de un colegio en Caracas tras los terremotos
Parte de los salones del Colegio Agustiniano San Judas Tadeo, en el sector La Pastora de Caracas, colapsó este viernes sin causar víctimas mortales, nueve días después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que han dejado al menos 2.645 fallecidos en Venezuela.
El derrumbe provocó la caída de escombros sobre viviendas cercanas y dejó un herido, que fue trasladado a un hospital y se encuentra estable, según vecinos. Los bomberos informaron además de que otra persona sufrió una crisis convulsiva debido al impacto del suceso y recibió atención en el lugar.
Las autoridades acordonaron la zona como medida preventiva ante el riesgo de nuevos desprendimientos. Vecinos alertan de que el muro de contención del colegio presenta daños y aseguran que viven en constante estado de alerta desde los sismos.
Las clases permanecen suspendidas esta semana en todo el país por decisión del Gobierno. De acuerdo con el balance oficial, los terremotos han causado al menos 12.666 heridos y afectado 885 edificios, de los cuales 189 han colapsado por completo. Una evaluación preliminar de la NASA, basada en imágenes satelitales, estima que cerca de 58.870 edificios podrían haber sufrido daños o haber quedado destruidos en la región afectada.
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