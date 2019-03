Polémica en Estados Unidos por un cacheo a una niña en un aeropuerto

La polémica creada por las imágenes en las que se ve cómo una agente cachea a una niña de 6 años en el aeropuerto de Nueva Orleans (Luisiana, EEUU) llevó a los padres de la pequeña a reclamar un proceso de inspección específico para menores.

En una entrevista con el programa "Good Morning America" de la cadena ABC, Todd y Selena Drexel, la pareja de Kentucky cuya hija Anna aparece siendo inspeccionada en un vídeo que ha dado la vuelta en Internet, recreó la "impotencia" que vivió mientras la niña pasaba por el control, el pasado 5 de abril. "Nos esforzamos cada día para enseñar a nuestros hijos que se protejan, que sepan decir 'no, no está bien que me toques así en esta zona'.

Y sin embargo aquí les estamos diciendo que si lo hace esta gente (los agentes de seguridad), está bien", dijo Selena Drexel. En el vídeo, grabado por la propia pareja, puede apreciarse cómo una agente de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés) recorre los muslos de Anna e introduce ligeramente la mano en su pantalón.

Su madre explicó en la entrevista que exigió a los agentes una forma alternativa de chequeo, como que volvieran a escanearla, a lo que le contestaron "que iban a hacer lo que tenían que hacer". Todd Drexler, por su parte, aseguró que la niña se echó a llorar poco después del registro. "Al principio estaba simplemente confusa, no conseguía entender qué había hecho mal", indicó el padre.

La TSA anunció hoy en su blog oficial que revisó el vídeo y que la agente que efectuó el cacheo "siguió adecuadamente los procedimientos de registro actuales". No obstante, añadió que la agencia está "explorando formas para ir más allá de un sistema basado en una sola talla" y planteándose crear "métodos de control menos invasivos para las poblaciones de bajo riesgo".