Nueve detenidos y seis policías heridos en una manifestación en Chile

Nueve personas han sido detenidas y seis carabineros han resultado heridos en el marco de la manifestación celebrada contra el homenaje al exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile (DINA) Miguel Krassnoff, condenado a 144 años de cárcel por violaciones de los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).



Unas 500 personas se han manifestado frente al Club Providencia, que ha acogido el homenaje. Aunque en un principio la protesta ha transcurrido sin incidentes, algunos de los manifestantes han arrancado adoquines y señales y las han lanzado contra los asistentes al acto, a quienes también han insultado y escupido.



En respuesta a estas agresiones, los carabineros han utilizado gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a la multitud, lo que ha provocado que los manifestantes les lanzaran también adoquines y señales, dando lugar a un enfrentamiento.



En este contexto, un grupo de personas que se había concentrado en los alrededores del Club Providencia para apoyar la celebración del homenaje ha tenido que ser evacuado por Carabineros para evitar un choque entre las dos manifestaciones.



Antes de que se produjeran estos disturbios, los agentes han tenido que desalojar a los asistentes al homenaje y suspenderlo durante 30 minutos por un aviso de bomba que finalmente ha resultado ser falso, según informa el diario 'La Tercera'.



El homenaje ha generado una gran polémica en Chile, ya que Krassnoff es uno de los represores de la dictadura de Pinochet que ya han sido condenados por violaciones de los Derechos Humanos.



Los manifestantes argumentan que el Gobierno no debe permitir la celebración de homenajes a los agentes de la dictadura. "¿Se permitiría en Alemania un acto en homenaje a (Adolf) Hitler", ha cuestionado el líder del Partido Comunista Cristián Cuevas, al tiempo que ha calificado de "provocación" este acto.



En cambio, los asistentes al mismo, en su mayoría militares retirados compañeros de Krassnoff, han defendido que están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. "Este acto es muy significativo para todas las familias (de militares) que están sufriendo encarcelamientos injustos", ha dicho la mujer del ex agente de la DINA, María de los Angeles Bassa.



Por su parte, el abogado de Krassnoff, Carlos Portales, ha acusado al presidente, Sebastián Piñera, "que ganó con los votos de los militares", de "no hacer nada por los militares que están sufriendo una persecución" en los tribunales chilenos.



"Abogados a los que se les paga con el erario nacional, continúan, con beneplácito del actual Gobierno, encarcelando militares", ha denunciado Portales, el tiempo que ha instado a la "familia militar" a retirar su apoyo a Piñera en las próximas elecciones.