Un periodista español en Tailandia, sobre el crimen de Daniel Sancho: "Si hay algo que le exculpe no lo conoceremos"

Daniel Sancho confesó que es el autor del asesinato de Edwin Arrieta, un médico colombiano, según declara a 'EFE' y que lo hizo porque "se sentía su rehén". "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. (...). Me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", explica.

Sancho, de 29 años e hijo del actor español Rodolfo Sancho, lleva bajo custodia policial desde el viernes y hoy ha pasado a disposición judicial. "Es un país muy videovigilado, hay imágenes de ellos por todas partes, la imagen clave es, básicamente, la que pueda otorgar el hotel delante de la puerta donde estaba alojado Daniel Sancho y ver si entra solo o no", explica Luis Garrido, periodista español en Tailandia

"La policía tailandesa entrega las imágenes que ellos quieren, ellos van a filtrar lo que consideren necesario para poder justificar su tesis. No estoy diciendo que no sea culpable", añade.

Luis Garrido ha intervenido en el programa de 'Espejo Público' para analizar el caso del crimen de Daniel Sancho. ¿Si hubiese algo que le exculpa no lo conoceríamos? le pregunta al periodista. "No. Es posible que no. Hay muchos referentes en el pasado de extranjeros asesinados en Tailandia en los cuales no quieren que haya ningún otro ciudadano tailandés", asegura.

Pasa hoy a disposición judicial

El hijo del actor Rodolfo Sancho ha salido de la comisaría de Koh Phangan, escoltado, para ir ante el juez, recoge 'EFE'. Pasará a disposición judicial en la isla de Koh Samui, donde el juez decididrá si presenta cargos oficiales contra el español, que confesó el crimen y aseguró a la agencia de noticias que quería "colaborar".

El chico de 29 años se encontraba en prisión desde el viernes como sospechoso del asesinato y desmembramiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Lo más probable es que ingrese en prisión hasta que salga el juicio -si el juez decide presentar los cargos oficiales contra él-.

Según el informe policial recogido por 'EFE', Sancho llegó a Koh Phangan el 31 de julio y el 1 de agosto compró cuchillos y bolsas de basura en una tienda de la isla.