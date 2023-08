Cómo habría matado Daniel Sancho al colombiano Edwin Arrieta y que habría desencadenado el crimen en Tailandia

Daniel Sancho Bronchalo, hijo del actor Rodolfo Sancho, confesó este sábado haber asesinado y descuartizado al cirujano colombiano Edwin Arrieta Arteaga en la isla de Koh Phangan, al sur de Tailandia. El joven se encuentra retenido en una comisaría de la isla. Se espera que este lunes pueda ser trasladado hasta la isla de Samui, donde pasará a disposición judicial.

Fuentes policiales confirmaron que el joven acompañó este sábado a la Policía a los sitios en los que supuestamente arrojó partes del cuerpo descuartizado del colombiano.

Según el relato de la Policía, el joven habría acudido con el cirujano a de las fiestas de luna llena que tuvieron lugar la pasada semana en una de las playas de la isla. Los dos habrían quedado en viajar hasta allí y encontrarse en Koh Phangan, donde la supuesta víctima había reservado una habitación de un hotel del 31 de julio al 3 de agosto.

La voz de alarma saltó este martes cuando un recolector de basura localizó restos de una pelvis seccionada e intestinos humanos escondidos en una bolsa de fertilizantes que fueron escondidos en un vertedero. Una noticia que saltó rápidamente a la prensa.

El jueves, el propio Sancho fue a denunciar la desaparición de Arrieta. Los Policías se pusieron entonces a revisar las grabaciones de diversas videocámaras y en ellas confirmaron que ambos han estado juntos y que Sancho habría sido la última persona con la que el colombiano ha sido visto con vida.

Los agentes decidieron registrar la habitación del hotel en el que se alojaba el español y encontraron restos de grasa, cabello y papel ensangrentado en el desagüe.

Durante una nueva búsqueda en el mismo vertedero el viernes, se encontraron más restos humanos, entre ellos una bolsa que tenía dos partes de extremidades inferiores, junto a una camiseta y unos pantalones cortos. Tras localizar estos restos la Policía decidió interrogar a Sancho.

Las versiones del acusado

En un primer momento, el joven aseguró que fue a recoger a su amigo un muelle en Koh Phangan y pasaron el día juntos. Después señaló que su amigo desapareció y no lo volvió a ver. Imágenes de cámaras de seguridad de la isla recogidas por medios locales muestran a ambos en una motocicleta el 2 de agosto.

En el segundo interrogatorio, y según fuentes policiales de Tailandia, el joven aseguró que la víctima le llevó a una habitación de hotel donde intentó tener sexo con él. Él no accedió y tuvieron una acalorada discusión. El joven habría empujado al cirujano, que se habría golpeado contra la bañera, algo que habría provocado su muerte.

Posteriormente, Sancho habría descuartizado al colombiano y lo habría metido en diferentes bolsas de basura. Sancho fue captado por las cámaras de seguridad comprando a principios de semana cuchillos, una sierra y bolsas de basura.

Principales hipótesis

Una de las primeras hipótesis apuntaba a que ambos podrían tener una relación sentimental. El entorno cercano explica a Antena 3 Noticias que esto no sería cierto. Según fuentes confirmadas por 'El Mundo', ambos estaban planeando montar negocios en común en España. Un compañero de profesión ha confirmado al citado medio que se habían visto al menos en cuatro ocasiones en España.

"Hablé con él el pasado viernes, un día antes de su partida a Tailandia y me dijo que se iba a encontrar con este amigo, que resultó ser su presunto homicida. Me habló otra vez de los negocios, pero no sabría asegurarte si llevó dinero en efectivo a Tailandi", asegura al amigo.

Según fuentes confirmadas por Antena 3 Noticias, el padre de Sancho ha volado hasta Tailandia y está en permanente contacto con la embajada española en el país. El joven se encuentra en aislamiento y la familia no ha podido tener contacto con él.

Cómo podría librarse de la pena de muerte si es declarado culpable

Marcos García Montes, abogado, afirma que Sancho podría enfrentarse a una pena de muerte, ya que, aunque haya confesado los hechos "como es un delito de asesinato con dos agravantes, homicidio agravantísimo, pues prácticamente tendría como sanción la pena de muerte, no sería la de la cadena perpetua, en principio".

Asimismo, todavía no se sabe qué es lo que dictaminará el juez una vez se ordene su detención. Sin embargo, en el caso de que sea declarado a pena de muerte, García Montes afirma que se podría "solicitar lo que en su día ha sido también por parte del Gobierno español la conmutación por el rey de Tailandia por la pena de cadena perpetua".

¿Quién era Edwin Arrieta Arteaga?

Arrieta era un médico cirujano plástico originario de Lorica, en Córdoba. Este médico ejercía su trabajo en Montería, donde operaba en una exitosa clínica.

La familia ha agradecido el respeto por "este difícil momento que estamos viviendo". En un comunicado han asegurado que no van a hacer declaraciones para "no entorpecer el protocolo de la investigación y diplomático que se adelanta por los organismos oficiales de los Estados inmersos en estos hechos".

Arrieta, de 44 años, era oriundo de la población colombiana de Lorica, en el departamento de Córdoba.

"Nos duele en el alma la partida de Edwin. Gran ser humano, amigo y excelente profesional. Nuestras más sinceras condolencias y un fuerte abrazo para todos sus familiares", escribió en su cuenta de Twitter Carlos Ordosgoitia, alcalde de Montería, la capital de Córdoba.