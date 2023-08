El caso de Daniel Sancho, en directo: Sancho pide perdón por el asesinato de Edwin Arrieta y entra en prisión

El pasado sábado, Daniel Sancho fue arrestado en Tailandia tras reconocer la autoría del macabro asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta Arteaga, a quien habría matado y descuartizado en 14 partes. Ambos eran amigos, y habían quedado el 2 de julio para pasar el día y disfrutar de los restaurantes locales.

"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", aseveraba, explicando el móvil del asesinato.

Este lunes, el juez ha ordenado su ingreso en prisión, donde puede permanecer varios meses hasta que concluya la investigación y resolución del caso. Mientras tanto, el chef se ha mostrado colaborativo, también en las labores de reconstrucción de los hechos. En su camino a la cárcel, ha pedido perdón ante los periodistas presentes.