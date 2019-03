El partido de Guatemala Unionista al ritmo del Cara al sol

Al ritmo del ‘Cara al sol’ la formación de Patricia de Arzú repite su campaña electoral. A pesar que en ocasiones anteriores algunos universitarios protestaron ante el ‘fascista’ himno. El partido de Guatemala Unionista decidió cambiar las camisas azules y las boinas rojas, por el traje de charro y el tradicional sombrero de mariachi.

La candidata Patricia Arzú, esposa del actual alcalde de Guatemala, Álvaro Arzú, ha explicado que el motivo por el que decidió presentarse a estas elecciones no fue otro que “porque Dios me lo ha pedido”. La candidata del partido de Guatemala Unionista, dio un mitin donde distribuía una cartilla con los 10 Mandamientos. “Es difícil pedir a un pueblo que ponga cara al sol, cuando no para de llover”.