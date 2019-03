Los rebeldes piden ataques aéreos contra Gadafi, que amenaza con miles de muertos

La oposición rebelde al régimen libio pidió este miércoles a la ONU que lance ataques aéreos "contra los mercenarios" del líder Muamar el Gadafi, que ha ordenado una ofensiva militar contra la zona oriental y ha amenazado con miles de muertes en caso de una intervención de EEUU o de la OTAN.

El denominado Consejo Nacional Temporal de transición, máximo órgano rebelde, hizo esta petición a la ONU través de su portavoz y vicepresidente Abdelhafiz Hoga. "Nuestro Ejército no puede lanzar ataques contra mercenarios", dijo Hoga que precisó que la misión de las fuerzas armadas rebeldes era defensiva.

El portavoz, que ha rechazado en varias ocasiones una intervención militar exterior, justificó su exigencia asegurando que "es diferente un ataque aéreo estratégico que una intervención extranjera". Sin embargo, esta petición aún no ha sido tramitada formalmente, ya que, tal y como ha indicado, el Consejo Nacional, presidido a partir de hoy por el ex ministro de Justicia Mustafa Abdulyalil, aún no ha nombrado un representante para entablar contactos con otros países y organizaciones internacionales.

Como primer paso hacia la legitimación internacional, el Consejo Nacional ha pedido a "a todas los países y a las organizaciones regionales e internacionales que reconozcan que el consejo representa a toda Libia". Asimismo, ha solicitado a todas las embajadas libias que se pongan al servicio del Consejo y a los países y organizaciones internacionales que retiren su reconocimiento a aquellas legaciones que continúen fieles a Gadafi. El Consejo Nacional ha quedado conformado finalmente ya con treinta representantes de todo el país, cinco de ellos nombrados por los jóvenes que han participado en la rebelión que estalló el 16 de febrero pasado.

Hoga anunció, además, que este órgano, a pesar de que parece estar tomando medidas dirigidas a convertirse en un gobierno temporal, tendrá como una de sus misiones "la creación de un gobierno de transición para preparar el camino hacia unas elecciones libres". El anuncio ha coincidido con una ofensiva militar lanzada por las fuerzas de Muamar el Gadafi contra la ciudad de Breqa, considerada por el Consejo Nacional como su actual "línea defensiva". Al menos cuatro personas han muerto y otras diez han resultado heridas en un bombardeo contra la ciudad, situada a unos 250 kilómetros al suroeste de Bengasi, según la cadena de televisión qatarí Al Yazira.

Fuentes militares de Bengasi aseguraron que los rebeldes habían logrado rechazar el ataque de las fuerzas de Gadafi contra Breqa y habían conseguido expulsarlas de la ciudad, aunque las noticias sobre el control de la localidad siguen siendo confusas. Breqa es un importante enclave petrolero que está situado a cerca de 70 kilómetros al oeste de Ajdabiya y a unos 250 al suroeste de Bengasi, la segunda ciudad de Libia y la más importante en poder de las fuerzas de la oposición.

Coincidiendo con la ofensiva, Muamar el Gadafi, en un discurso en directo retransmitido por la televisión estatal, amenazó con que si los Estados Unidos o los países de la OTAN entran en Libia "habrá miles de muertos". "No debemos ser esclavos de los norteamericanos", dijo Gadafi en un discurso de más de dos horas ante decenas de sus seguidores en una gran sala. Según él, todos los libios tomarán las armas en caso de un "atentado contra la unidad nacional" o de una amenaza sobre el petróleo. Gadafi, insistió en que él y sus fuerzas combatirán "hasta la última gota de su sangre" para "proteger a Libia" ya que, según aseguró, "el complot viene del extranjero". Mientras tanto, cientos de voluntarios continúan alistándose en el Ejército rebelde, que ya ha reconocido su incapacidad de lanzar una ofensiva contra los feudos de Gadafi y ha asegurado que se encuentra en una fase de reclutamiento y preparación.