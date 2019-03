La ONU denuncia la desaparición de activistas y periodistas en Libia

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reveló este martes que hay activistas y periodistas que han sido detenidos durante el levantamiento popular en Libia, y que por el momento se desconoce su paradero. "Sabemos de activistas y periodistas que han sido arrestados y nadie sabe dónde están, cuál es su paradero. No sabemos si están vivos o no", declaró el director de la División de Oriente Medio y el Magreb del Alto Comisionado, Frej Fenniche, en una conferencia de prensa.



Añadió que su organismo, como otras agencias de Naciones Unidas, no están presentes en Libia, por lo que la información que manejan proviene de contactos con ONG y defensores de los derechos humanos. A través de esas fuentes, agregó, se han recogido los nombres de unos 250 muertos a causa de la represión ordenada por el régimen de Muamar al Gadafi, pero reconoció que "si nos basamos en la situación en el terreno y en lo que dicen distintas fuentes, el número debe ser mayor".



Sobre los heridos, Fenniche sostuvo que éstos se cuentan "por cientos". Preguntado por la presencia de supuestos mercenarios para reforzar la represión de las manifestaciones, el alto funcionario pidió cautela a la prensa en la utilización de ese término "porque podría provocar reacciones violentas contra extranjeros que están allí para trabajar". Reconoció que es posible que, como ha ocurrido en otros países en situaciones parecidas, "se utilice a inmigrantes, quizás por la fuerza, para reforzar la represión, pero eso no significa que podemos hablar automáticamente de mercenarios". "Se trata de una información que hay que verificar y, si es el caso, hay que abordar el asunto conforme a la ley".



Por otra parte, Fenniche sostuvo que el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, con sede en Ginebra, debería reaccionar frente a esta situación. Varias organizaciones civiles han reclamado a esa instancia que convoque a una sesión urgente para abordar las violaciones de los derechos fundamentales que están ocurriendo en Libia, y que se excluya a este país de la lista de sus miembros. A ese respecto, Fenniche indicó que son los propios países miembros del CDH, así como los de la Asamblea General de la ONU, los que deben actuar y tomar decisiones en ese sentido.





La ONU pide investigar la represión en Libia

La alta comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay, aseguró este martes que el nivel de violencia con el que se está reprimiendo a los civiles en Libia puede constituir un crimen contra la humanidad. Según las normas de la ONU, la Asamblea General puede suspender la participación de un país en el CDH en caso de violación grave de los derechos humanos y de falta de cooperación.



La ONU solicitó este martes, a través de Navi Pillay, una investigación internacional sobre la violenta represión de las protestas en Libia y reclamó al Gobierno que detenga las graves violaciones de los derechos de sus ciudadanos.



"La insensibilidad con la que las autoridades libias y sus empleados armados están disparando ráfagas de proyectiles contra manifestantes pacíficos es inconcebible", declaró Pillay.



Sostuvo que las informaciones del uso de armamento pesado, de francotiradores y de aviones militares contra la población civil "son denuncias extremadamente graves de actos cometidos en un descarado desafío a la ley internacional". Para la alta comisionada los ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil pueden considerarse como crímenes contra la humanidad.



Sin embargo, el director de la División de Oriente Medio y el Magreb de la Oficina de la alta comisionada, Frej Fenniche, aclaró que no corresponde a Pillay, sino a un tribunal nacional o internacional definir en última instancia si son crímenes contra la humanidad lo que está ocurriendo en Libia.



En cualquier caso, agregó, el testimonio de los dos pilotos militares libios que aterrizaron el lunes en Malta, donde han pedido asilo, confirma la orden de utilizar de aviones para disparar sobre la población.



En su declaración, la alta comisionada pidió también que la comunidad internacional condene unánimemente "tales actos y se comprometa de manera inequívoca a garantizar que se hará justicia a las miles de víctimas de esta represión". Para ello ofreció el apoyo y la asistencia técnica de los expertos de su oficina. Recordó que el pueblo libio "ha sido, por largo tiempo, víctima de graves excesos" por parte del régimen de Muamar al Gadafi.



"Los libios están cansados de la corrupción, de que sus fuentes de riqueza sólo beneficien a unos pocos, del desempleo y de que sus derechos sean ignorados", dijo.



Cerca de 300 muertos en Bengasi

Se estima que 300 personas han muerto en los últimos días en la ciudad libia de Bengasi por los disparos y los bombardeos contra las protestas civiles que estallaron en esa ciudad, según informaron este martes fuentes médicas a la cadena de televisión Al Yazira.



Un doctor identificado sólo con el hombre de Ahmed dijo al canal qatarí que la mayoría de las víctimas son jóvenes civiles y agregó que la situación en esa ciudad, la segunda del país, se mantenía hoy en calma. "Hay unos 300 muertos, al menos de los que tenemos constancia", explicó el médico.



La represión, que incluyó ataques armados de fuerzas policiales y militares, así como el bombardeo aéreo en ciertos sectores de la ciudad, se desató a mediados de la semana pasada y se prolongó cinco días, agregó el médico de esa ciudad del este de Libia, a 1.200 kilómetros de Trípoli.



Aunque el lunes hubo una serie de ataques aéreos contra ciertos sectores de Bengasi, la situación este martes estaba en calma en esa ciudad, que ha quedado bajo control de las fuerzas de oposición. El profesional dijo que en las últimas horas no han ingresado nuevas víctimas, pero los responsables médicos de la ciudad echan en falta medicamentos y sangre para poder atender a los heridos. También señaló que en un campamento militar se encontraron varios cadáveres. Según la misma fuente, eran militares que fueron ejecutados sumariamente cuando se negaron a disparar contra los civiles.