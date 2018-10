Odyssey deberá entregar a España el mayor tesoro jamás rescatado en el mar

Odyssey deberá entregar a España el mayor tesoro jamás encontrado bajo el mar, después de que un tribunal de apelaciones de EEUU ratificara que las 500.000 monedas de plata y oro halladas en 2007 sean devueltas. El dictamen emitido por el Undécimo Tribunal de Apelaciones de Atlanta (Georgia) rechaza así el recurso interpuesto por Odyssey y significa una "completa victoria de España", aseguro James Goold, abogado del Estado español, sobre el tesoro de la fragata española 'Nuestra Señora de las Mercedes'.

La empresa estadounidense había recurrido la decisión del juez de Tampa (coste oeste de Florida) Steven Merryday, que en 2009 falló a favor de los intereses de España en el litigio que mantiene con Odyssey Marine Exploration por el tesoro de 17 toneladas de monedas que España reclama. El dictamen respalda "clara y rotundamente" la decisión del tribunal federal de Tampa y "rechaza completamente los argumentos presentados por Odyssey" para retener el tesoro recuperado en aguas internacionales, resaltó Goold.

El letrado destacó que el dictamen ratifica la decisión del juez de Tampa para que Odyssey ponga en manos del Estado español "todo lo que fue tomado" del navío español. En su opinión, "sería una pérdida de tiempo" que la empresa de exploración submarina pida al tribunal de apelaciones que "reconsidere" su decisión, ya que el dictamen ha sido "muy claro, muy fuerte y una completa victoria para España", insistió.

Aún así, Odyssey anunció que pedirá una revisión judicial, alegando que el fallo se contradice con opiniones similares de ésta y otras instancias. Goold expresó su "felicidad y satisfacción" por una resolución que demuestra, a su juicio, que "nuestra posición (la del Estado español) era absolutamente correcta desde el principio del proceso".

Así, "todo lo tomado por Odyssey", según lo establecido por la corte federal de Tampa, deberá retornar a España: 17 toneladas de monedas, la mayor parte de plata, con la efigie del monarca español Carlos IV y acuñadas en Lima (Perú) en 1796. El tesoro procede de la fragata 'La Mercedes', hundido en combate en 1804 frente a las costas del Algarve (Portugal) y recuperado por la compañía estadounidense.

Fue en la noche del 17 de mayo de 2007 cuando un Boeing 757 fletado por Odyssey desde Gibraltar voló rumbo a Tampa con el cargamento de monedas perdido hace más de doscientos años frente a costas portuguesas. Desde entonces, permanece bajo custodia de Odyssey en una bóveda de seguridad ubicada en un lugar secreto de Florida.

Uno de los ejes principales de la impugnación de Odyssey se basa en que 'La Mercedes' no navegaba en misión de guerra cuando fue cañoneada por una flota inglesa, sino que lo hacía en "misión comercial", por lo que la carga no estaba sujeta al principio de inmunidad soberana cuando el buque se hundió. Además, Odyssey subrayó el hecho de que el "demandado" no era España ni el barco, sino "la propiedad recuperada en aguas internacionales", es decir, las 500.000 monedas.

Sin embargo, los magistrados han dado la razón al juez de Tampa y a Goold, quien sostiene que, según los registros históricos, 'La Mercedes' sí estaba comprometida en una "misión militar asignada para proteger a ciudadanos españoles". Odyssey siempre ha insistido en que su actuación en la recuperación del tesoro fue en todo momento "apropiada y legal" y se realizó bajo los "más exigentes estándares arqueológicos". La operación se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad y planeada con total sigilo, sin que las autoridades españolas fueran advertidas.