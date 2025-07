Un repentino ataque de un león a una mujer en un zoo le deja sin un brazo

Una mujer australiana de 50 años ha sufrido un grave accidente cuando realizaba una visita en el zoológico Darling Downs. Mientras se encontraba observando de cerca cómo los cuidadores daban de comer a los leones, fue sorprendida por el ataque de uno de ellos. Los propios encargados del zoo se sorprendieron por el repentino comportamiento, porque les pilló de sorpresa la inesperada reacción del animal.

La mujer fue llevada de emergencia en un helicóptero al Hospital Princesa Alexandra en la ciudad costera de Brisbane, porque la mujer tenía "una lesión importante en el brazo". Finalmente, los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la extremidad y tuvieron que amputarla en su totalidad. La policía y el personal de Salud y Seguridad ya están investigando este incidente y han estado en el lugar donde se produjo el ataque toda la mañana.

Los trabajadores quedaron atónitos

El zoológico alberga numerosos felinos de gran tamaño como leones, tigres o leopardos. Desde la organización se emitió rápidamente un comunicado en el que aseguraron que se encontraban "consternados por la manera en la que se presentaron los hechos". Más adelante, explicaban que la mujer era conocida por los trabajadores del zoológico y que justo antes de ser atacada por el león, la mujer se acercó a la jaula de los felinos para poder ver mejor cómo hacían su trabajo con los animales.

Por este motivo, desde la organización indicaron que la mujer conocía los protocolos de seguridad, ya que se encontraba cerca de los animales potencialmente peligrosos. El estupor sigue presente, y confiesan que el momento del ataque del león fue "inexplicable", y relatan que en ese momento, el animal la agarró de un brazo y le provocó graves daños y mordidas. Precisan que el felino no abandonó su recinto en ningún momento y, por consiguiente, nunca hubo un riesgo para el personal ni para el demás público del zoo.

Los agentes no han dado más detalles sobre el estado de salud de la mujer. Ahora se encuentran trabajando con el zoo para poder saber de una forma más precisa cómo se produjo este incidente tan poco habitual. "No se conocerán todos los detalles hasta que la mujer pueda ser entrevistada por los medios locales", informan.

Experiencias supervisadas con los leones

El parque compartió en sus redes sociales y promocionó una serie de experiencias más cercanas con los animales. El anuncio rezaba: “Todos los días a las 10:00 h de la mañana está la posibilidad de hacer una excursión supervisada para nuestros visitantes y también se podrán hacer algunos encuentros personalizados". Antes de que el león atacara a la mujer, se garantizaba que todos los encuentros iban a estar "estrictamente supervisados" para garantizar "su disfrute y su bienestar" en todo momento.

El zoológico tenía previsto destinar todos los fondos recaudados con estas nuevas actividades a la construcción de un complejo más grande que pudiera albergar más manadas de leones. Se buscaba que el recinto nuevo mejorara las condiciones de habitabilidad de los felinos porque las familias se encuentran creciendo actualmente.

Todo el zoo permanecerá cerrado durante todo el domingo, pero desde la dirección del parque han confirmado que volverá a abrirse al público a partir de las 9 de la mañana del lunes.