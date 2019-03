Obama rechaza ampliar seis semanas el techo de gasto si no se reabre el Gobierno

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha rechazado la propuesta de congresistas republicanos para ampliar por seis semanas el límite de endeudamiento público debido a que no incluye la reapertura del Gobierno, según ha informado el diario estadounidense 'The New York Times'.

El anuncio ha sido publicado tras una reunión entre el mandatario estadounidense y una delegación compuesta por 20 miembros del Partido Republicano y encabezada por el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner.

La propuesta incluía la ampliación del periodo de límite de endeudamiento hasta el 22 de noviembre a cambio de que Obama se comprometiera a negociar un acuerdo a largo plazo para la reducción del déficit y una reforma tributaria. La idea habría partido del presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara, Paul Ryan, y buscaba acabar con la amenaza de la suspensión de pagos, al tiempo que se da a Washington unas semanas para cerrar un acuerdo que permita financiar al Gobierno, elevar el techo de deuda durante más tiempo y llevar a cabo una serie de reformas fiscales.

Pese a que la propuesta republicana podría ser votada este mismo viernes, tanto la Casa Blanca como los congresistas demócratas se han mostrado escépticos respecto a la posible aprobación de la misma por parte de la Cámara de Representantes debido a la campaña de los miembros del 'Tea Party' contra la elevación del techo de deuda y a el Partido Demócrata no considera que la situación vaya a provocar una suspensión de pagos o un caos económico global.

Tras la reunión, el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Eric Cantor, ha sostenido que el encuentro celebrado ha sido "muy útil" y que espera que se celebren más reuniones a lo largo de la noche, tal y como ha recogido el diario estadounidense. Por su parte, Ryan ha manifestado que el Partido Republicano espera iniciar un proceso formal de negociaciones con los demócratas del Senado para establecer un presupuesto marco exhaustivo, hecho al que los republicanos se han resistido desde el mes de abril.