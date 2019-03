Obama pide revisar la política de espionaje y que se respete a los aliados de EEUU

Una asesora de la Casa Blanca aseguró en un artículo de opinión que el presidente estadounidense, Barack Obama, ha pedido revisar la política de espionaje y que se respete a los aliados internacionales de EEUU.

En una columna en el diario USA Today, la asesora de antiterrorismo y seguridad nacional del presidente, Lisa Mónaco, intentó tranquilizar a la opinión pública estadounidense y a los socios de Washington tras las nuevas revelaciones sobre el espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional a mandatarios de todo el mundo.

"Hoy el mundo está altamente interconectado y el flujo de información no tiene precedentes. Es por ello que el presidente nos ha pedido revisar nuestras capacidades de vigilancia, con respeto a nuestros socios extranjeros", aseguró Mónaco. "Nos queremos asegurar de que recopilamos información porque la necesitamos y no porque sencillamente podemos", agregó Mónaco, quien reconoció que las capacidades de espionaje estadounidenses "no tienen parangón".

Mónaco recordó que las actividades de la NSA, la mayor agencia de inteligencia de Estados Unidos, están controladas por los tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) y afirma que EEUU "no escucha todas las llamadas ni lee todos los correos electrónicos". La asesora reiteró la postura que insistentemente ha adoptado Washington cuando se han dado a conocer detalles del espionaje de EEUU en el extranjero: que la recolección de información es algo que hacen todas las naciones y los estadounidenses "recopilan la misma clase de inteligencia que otros países".

"Hay límites legales a lo que la NSA puede y no puede hacer y los documentos que el gobierno ha desclasificado prueban lo en serio que la NSA se toma estos límites", indicó Mónaco en referencia a los detalles que la Casa Blanca ha dado sobre los programas de la agencia tras las filtraciones del ex analista Edward Snowden.

Esas revelaciones han elevado las críticas de países como Brasil o México y más recientemente de líderes europeos como la canciller alemana, Angela Merkel, mientras que el diario británico The Guardian reveló ayer que EEUU llegó a espiar a 35 mandatarios mundiales. Mónaco se refirió en su artículo a las filtraciones de Snowden, ex contratista de la NSA, y dijo que "han originado significativos desafíos en nuestras relaciones con algunos de nuestros más cercanos aliados internacionales".

La Casa Blanca ya ha comenzado a adoptar medidas para examinar las recomendaciones de organizaciones de derechos civiles y está examinando cambios para garantizar el equilibrio entre privacidad y seguridad. No obstante, Mónaco recordó que pese a las filtraciones y los escándalos de espionaje "continuaremos reuniendo la información que necesitemos por nuestra seguridad y la de nuestros aliados, aumentando el enfoque en el equilibrio entre necesidades de seguridad y las preocupaciones sobre privacidad".