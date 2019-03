Nueva Orleans emerge cinco años después del huracán Katrina

La ciudad de Nueva Orleans prosigue su recuperación económica pese a la recesión y al vertido de petróleo en el Golfo de México, al cumplirse mañana cinco años de las inundaciones causadas por el huracán Katrina.

La visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, será uno de los actos principales de la agenda de una ciudad que recordará a las más de 1.800 personas que murieron en el desastre.

Obama pronunciará un discurso en la histórica Universidad Xavier, destruida parcialmente por la catástrofe y donde insistirá en sus planes para acelerar la restauración de la ciudad.

Sus palabras también recordarán la mañana del 29 de agosto de 2005 en la que el corazón del huracán que avanzaba con vientos de unos 200 kilómetros por hora tocaba tierra en la desembocadura del río Misisipi en el Golfo de México.

Las aguas inundaron el 80% de Nueva Orleans

En pocas horas, los diques del lago Pontchartrain y del Delta del Misisipi se derrumbaron y las aguas inundaron el 80 por ciento de Nueva Orleans.

El mayor desastre humanitario de EEUU dejó 182.000 edificios destruidos e imágenes de desesperación para el recuerdo.

Cinco años después el 90 por ciento de la población evacuada ha regresado a sus hogares, a las nuevas casas construidas o los tráiler provisionales.



En junio de 2010 el 85 por ciento de los empleos que había antes de Katrina se había recuperado, pese a que el país está apenas saliendo de la mayor crisis económica desde la Gran Depresión de los años 1930.

La ciudad empezó este año como el primer destino turístico del país y en febrero su equipo local de fútbol americano, The Saints, ganó la liga nacional.

El vertido de BP frenó la recuperación

Sin embargo, las ansias de cantar victoria se desvanecieron el pasado 20 de abril, cuando una explosión en una plataforma petrolífera gestionada por BP en el Golfo de México desató el mayor vertido de la historia del país.

Sin embargo, los economistas destacan igualmente progresos, como el informe "The New Orleans Index at Five", divulgado este mes por el Instituto Brookings.

"A pesar de soportar tres 'shocks' en los últimos cinco años, la Nueva Orleans metropolitana se recupera y, en algunas maneras, lo está haciendo mejor que antes", concluyen los autores.

Los sueldos han aumentado un 14%

Entre otros ejemplos, el estudio dice que los sueldos medios han aumentado hasta un 14 por ciento en los últimos cinco años, alcanzando la media nacional, algo que no se conseguía desde los años ochenta en esta ciudad.

Se crean nuevos negocios, una tendencia que ha superado por primera vez en una década la media nacional, y nuevas industrias del conocimiento han surgido.

La reconstrucción sigue en marcha y la visita de Obama ha generado aún más expectación en un ciudad que dio el 80 por ciento de sus votos al ahora presidente y que espera impaciente más compromisos y hechos.