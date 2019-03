Las vacaciones de Navidad de miles de viajeros en Europa peligran por la nieve

Terminales repletas de pasajeros a la espera de un avión. La escena se repite en toda Europa, en Paris más de 5.000 pasajeros han dormido en el aeropuerto de Roissy Charles de Gaulle. Los pasajeros aseguran que: "Hacemos lo que podemos, ponemos toallas en el suelo, maletas como almohadas y nos abrigamos con jerseys."

El temporal ha dejado hasta diez centímetros de nieve en sus pistas, también en las de Orly. Esta mañana volvían a funcionar, pero hasta las seis de la tarde las autoridades han sido anulados el 30% de los vuelos.

Otro pasajero se lamenta: "Despegamos a la una y media pero al parecer,ahora dicen muchos vuelos han sido anulados, ya veremos." Paris se ha quedado sin servicio de autobuses y los trenes acumulan retrasos, el norte de Francia es la zona más afectada.

En Frankfurt, el principal aeropuerto de Alemania, la ola de frio ha obligado a cancelar 300 de los más de 1.300 vuelos previstos para hoy. 500 personas han pasado la noche en las terminales. Para algunos pasajeros, no era la primera.

Numerosas cancelaciones y retrasos en el aeropuerto de Bruselas.Pero ademas anuncian que no hay suficiente liquido anticongelante para los aviones. Si los termometros no suben y deja de nevar mañana no despegaran los aviones.

El aeropuerto de Bruselas permanecerá cerrado desde esta tarde hasta la mañana del próximo miércoles por la falta de líquido anticongelante que se emplea habitualmente para retirar el hielo de las alas de los aviones, según ha informado el propio aeropuerto en un comunicado.

Aunque varias de las compañías que operan en este aeropuerto aseguran no tener confirmación oficial del cierre del aeropuerto, la página web de Bruselas-Zaventen presenta la mayoría de vuelos cancelados o sin información y algún retraso.

La nieve da una tregua a Italia,despues del caos de este fin de semana. En total han muerto seis personas en accidentes de trafico.