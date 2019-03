El New York Times justifica el espionaje de USA a otros jefes de Estado

Nadie ha desmentido las escuchas a Angela Merkel, como tampoco aclaran si Washington, junto con Londres, tuvo acceso a las comunicaciones de ciudadanos extranjeros a través de servidores de grandes compañías, como Google y Yahoo.



El jefe de la agencia de inteligencia norteamericana, Gen Keith Alexander, ha comparecido en directo en la televisión para aclarar el escándalo del espionaje. Asegura que la agencia recopila información sobre terroristas y sobre las prioridades de inteligencia, pero no están autorizados a penetrar en los servidores de las compañías de internet y coger sus datos. "Para eso hace falta una orden judicial", destaca.



Sobre lo que no se pronuncia Keith Alexander es sobre la alegación del Whasigton Post de que la agencia pinchara cables que unieran Google y Yahoo con el objetivo de luchar contra el terrorismo. El New York Times dice que desde EEUU se espía a la oposición y otros países aliados. Por el momento, el país que presidente Barack Obama ya ha negado haber espiado al Vaticano y a la ONU.