Muere la influencer Kauana Bilhar al caer de un piso 27: investigan si fue accidente, suicidio o crimen

La influencer brasileña Kauana Bilhar ha muerto tras caer desde un piso 27 en Dubai en los Emiratos Árabes Unidos. La policía local investiga las causas del accidente con el fatal desenlace, se investigan todas las hipótesis, desde un crimen hasta un suicidio.

Kauana era una influencer con gran reconocimiento en Brasil. Su contenido giraba en torno al modelaje y viajes por Europa y Medio Oriente, donde se dedicaba a participar en diferentes campañas fotográficas.

Su madre confirmó su fallecimiento

Fue su propia progenitora la que confirmó vía redes sociales su muerte. Su fallecimiento ha dado la vuelta al mundo haciéndose eco de ello e investigando varios periódicos prestigiosos como 'O Globo', 'The Sun' o 'Daily Mail'

Todas las hipótesis abiertas

Las causas y el motivo de la muerte por el momento se desconocen, estando abiertas todas las hipótesis. Los investigadores indagan si fue un homicidio, un suicidio o simplemente un accidente. Un equipo forense selló el departamento donde Kauna vivía para recolectar pruebas.

Su prometida se encontraba dentro del apartamento

Según los informes iniciales de los medios mencionados, su prometida, Barbara Abrantes, se encontraba dentro del apartamento cuando ocurrió la fatal caída y ella le habría comunicado a la familia la terrible noticia.

La policía le tomó la declaración como testigo mientras investigan la muerte de Kauana. La joven aseguró que se llevaban bien y que no tenían conflictos previos en su relación.

De hecho ambas se encontraban comprometidas tal y como había posteado el pasado 25 de junio Kauana Bilhar en su Instagram.

Actualmente el perfil de Barbara en Instagram figura como "no disponible". Aunque habían intercambiado mensajes románticos los últimos meses, trascendió que la novia de la víctima envío un audio luego del trágico incidente, presa del pánico a una amiga, donde pedía ayuda desesperada.

Un detalle de esa conversación virtual está siendo investigado por las autoridades, ya que Barbara dijo que "sus padres no podían enterarse de lo que había sucedido".

Tristeza e indignación de la madre

La madre de Kauna publicó un mensaje en sus redes sociales lamentando el fallecimiento de su hija.

"No existen palabras capaces de expresar el tamaño del vacío que dejaste. Hoy ya no estás a mi lado como soñaba, pero vivirás para siempre dentro de mi. Te amo infinitamente, mi niña, hasta el día en que podamos reencontrarnos" escribió

Ante el impacto mediático del caso empezó a recibir cientos de mensajes en sus redes sociales y decidió escribir una carta. "Es con el alma hecha pedazos que vengo a hablar. Mi hija merece respeto porque ella ya no está para responder a las acusaciones, a los comentarios maliciosos, a las historias que se están inventando sobre ella", indicó.

"Mientras afronto el peor dolor que puede sentir una madre, veo cómo la memoria de mi hija está siendo juzgada, expuesta y le faltan el respeto personas que no conocían su historia", agregó.

Finalmente terminó su post quejándose y señalando a la gente que habla sin conocer a su hija y sin conocer lo que pasó. "Ella no era nada de ustedes, era mi hija, así que hablen menos y sientan más" finalizó.

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