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Trump amenaza con atacar con "mil misiles" a Irán si Teherán intenta asesinarlo

El presidente estadounidense ha respondido así en su red social, Truth social, ante las informaciones que Israel habría trasladado a Estados Unidos, de un supuesto plan iraní para matarle.

Donald Trump

Donald Trump Antena 3 Noticias

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Juan Vivancos
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que dispone de "1000 misiles armados, preparados y apuntados" para atacar Irán, si las autoridades de Teherán intentan asesinarlo.

El mandatario realizó esta advertencia a través de un mensaje publicado en su red social, Truth social, después de que Israel avisara a Washington de un supuesto plan iraní para acabar con su vida.

"Hay 1000 misiles armados, preparados y apuntados hacia la República Islámica de Irán", seguidos inmediatamente por miles más, en caso de que el Gobierno Iraní lleve a cabo su amenaza" escribió Trump.

El presidente norteamericano afirmó además que ha ordenado al Ejército responder con una ofensiva de gran magnitud si se produce un intento de asesinato contra él. Según explicó, las instrucciones contemplan "destruir totalmente" objetivos en territorio iraní y permanecerán vigentes durante un año, con posibilidad de ser prorrogadas.

El mensaje concluía con la expresión "Alabado sea Alá", seguido de su firma, Presidente Donald J. Trump".

Estas declaraciones se suman a las realizadas recientemente en 'The New York Post', en una entrevista en la que aseguró haber dado instrucciones al pentágono para bombardear Irán "a niveles nunca vistos", si fuera víctima de un complot por parte del país asiático.

No obstante, en esa misma entrevista reconoció que no tiene constancia de un plan de asesinato inminente, a pesar de las informaciones de Israel que apuntan lo contrario, aunque si sostuvo que lleva años siendo objetivo de Irán.

La advertencia se produce en medio de una nueva escalada de tensiones entre Washington y Teherán, marcada por recientes enfrentamientos militares y amenazas cruzadas que han puesto fin al alto el fuego alcanzado el mes pasado.

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