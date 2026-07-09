Un instructor salta del avión en pleno vuelo y deja a su estudiante la misión de aterrizar: "Ya sabes lo que tienes que hacer"

Un piloto abrió la puerta de una avioneta en pleno vuelo y se lanzó al vacío, dejando sola a su alumna, de 22 años, al mando de la aeronave para que lograra aterrizar. El instructor, de 42 años, murió en el acto y su cuerpo fue hallado en un campo de una zona rural situada al sur de la localidad de Toledo, en Argentina. La fiscalía del país informó este martes, mediante un comunicado, de lo ocurrido el pasado sábado.

Según TN, afiliada de CNN, la estudiante declaró que, instantes antes de lanzarse, su instructor le dijo: "Ya sabes lo que tienes que hacer, sigue adelante". A continuación, se quitó los auriculares y el cinturón de seguridad, abrió la puerta de la aeronave y saltó cuando esta volaba a unos 250 metros de altura. Horas antes del incidente, el piloto había realizado otro vuelo. Pese al estado de shock, la joven consiguió mantener el control de la avioneta y aterrizar sin incidencias.

No había sospechas de sus intenciones: "Era una persona muy alegre"

Eduardo Álvarez, director de la escuela de vuelo Flying Parrot Córdoba, donde trabajaba el instructor, fue la primera persona a la que la alumna llamó tras el aterrizaje. En declaraciones al mismo medio TN, aseguró que no existían indicios de que el piloto estuviera planeando arrojarse del avión. "Es imposible pensarlo o comprenderlo, pero la mente humana es muy compleja", afirmó. Además, recordó que el instructor se encontraba de buen ánimo porque estaba postulándose para ingresar en una importante aerolínea, una meta que perseguía desde hacía tiempo. No obstante, el padre del fallecido confirmó posteriormente que su hijo se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico.

Álvarez describió al piloto como "una persona maravillosa, con una gran sonrisa" y reconoció que todos en la escuela quedaron sorprendidos por lo ocurrido. También explicó que abrir la puerta de una avioneta en pleno vuelo resulta extremadamente difícil debido a la presión del aire, y comparó la maniobra con intentar abrir la puerta de un vehículo que circula a 200 kilómetros por hora.

Según su relato, el instructor llegó al trabajo con la misma actitud de siempre. Lo único que llamó la atención fue que, en lugar de acudir con su propio vehículo, pidió a uno de sus alumnos que lo recogiera en la vivienda donde residía junto a sus padres.

La fiscalía mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y determinar qué ocurrió durante los minutos previos al fatal desenlace.

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