Encuentran a la 'influencer' Bárbara Celeste y a su hija de 3 años muertas tras los terremotos en Venezuela

Una semana después de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela, las autoridades continúan las labores de búsqueda y rescate entre los escombros, mientras aumenta el número de víctimas de la tragedia.

Los dos sismos, de magnitudes 7.2 y 7.5, provocaron graves daños materiales en distintas zonas del país. De acuerdo con el balance difundido hasta el momento, la cifra de fallecidos asciende a 2,295 personas, mientras que 11,267 resultaron heridas. Además, las autoridades mantienen un número aún indeterminado de personas desaparecidas, por lo que las cifras continúan en actualización.

En el marco de estas operaciones fue localizado el cuerpo sin vida de la 'influencer' venezolana Bárbara Celeste, creadora de contenido que contaba con más de 50,000 seguidores en Instagram, donde compartía publicaciones sobre estilo de vida y colaboraba con diversas marcas internacionales.

La noticia fue confirmada por su pareja, Víctor Sardinha, quien también informó que junto al cuerpo de Bárbara Celeste fue hallado el de su hija Lucía Teresa, de tres años.

El hallazgo ha generado numerosas muestras de solidaridad en redes sociales, donde seguidores, amigos y creadores de contenido han expresado sus condolencias a la familia y lamentado la pérdida de la influencer y de la menor.

El comunicado de Sardinha

En medio del duelo por la pérdida de su esposa, Bárbara Celeste, y su hija, Lucía, Víctor Sardhina compartió este jueves 2 de julio un conmovedor mensaje en redes sociales para despedirlas y expresar el profundo dolor que atraviesa tras la tragedia. En su publicación, Sardhina reconoció que aún le resulta difícil comprender lo ocurrido. "Entiendo muy poco de lo que pasó. Sé que todo fue muy rápido para ustedes, mis amores. Quizá yo duré unos milisegundos más y eso les dio tiempo para protegerme, para que hoy siga aquí", escribió.

También recordó las últimas palabras que pudo dedicarles antes del accidente. "Lo único que me da paz es saber que alcancé a decirles, mirándolas de frente: 'Las amo con todo mi corazón'. Fueron las últimas palabras que pude regalarles antes de que todo se volviera oscuridad", expresó. El hombre reveló que todavía no comprende cómo logró sobrevivir, después de permanecer 36 horas atrapado bajo los escombros antes de ser rescatado. Además, señaló que estuvo "a punto de desangrarse".

En su mensaje, aseguró que encuentra consuelo al pensar que su esposa e hija lo protegieron. "Para mí nada de esto tiene sentido si no es por una sola razón: ustedes me protegieron. De alguna manera evitaron que me fuera con ustedes. Me acompañaron y me dieron la calma que necesitaba en los momentos más difíciles", afirmó.

Sardhina también confesó que ha pensado que preferiría que ellas siguieran con vida en lugar de él, aunque reconoció que la realidad es distinta. "Así que voy a intentar encontrar el propósito de la vida que me quedó. No porque el dolor haya disminuido, sino porque ustedes dejaron algo inmenso dentro de mí", manifestó.

Finalmente, prometió honrar la memoria de ambas en cada paso que dé. "Todo lo bueno que haga de ahora en adelante llevará una parte de Bárbara y de Lucía Teresa. Las amaré toda mi vida", concluyó.

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