¿Por qué Trump decide, en el último momento, no viajar en el lujoso avión que le donó Catar y elige para su regreso el viejo 'Air Force One'?

La cumbre de la OTAN ha terminado, pero sus derivadas, y sobre todo el papel de Donald Trump en Ankara, siguen dando mucho que hablar. El mandatario estadounidense llegó a Turquía a bordo del lujoso Boeing 747-8 que le donó Catar. Trump se había quejado en varias ocasiones de que el antiguo 'Air Force One' tenía 35 años y era muy pequeño para transportar cómodamente a la comitiva que viaja con él.

Superada ya la polémica ética por aceptar ese peculiar regalo, Donald Trump aseguró que se trataba del "mejor avión comercial jamás construido". El aparato recibió una remodelación de unos 400 millones de dólares, según el Pentágono, para equiparlo con tecnología y sistemas de seguridad de última generación.

El viaje a Ankara en la nueva aeronave era el primer viaje internacional que realizaba en él, sin embargo, el mandatario daba la sorpresa con un cambio de planes de última hora y para regresar a su país eligió el antiguo 'Air Force One', suscitando interrogantes sobre posibles problemas de seguridad coincidiendo con el momento en el que el alto el fuego con Irán saltaba por los aires.

El Boeing 747-200B fue utilizado por los presidentes estadounidenses desde la década de 1990. Pero el mes pasado, Trump decidió prejubilarlo y comenzó a emplear la aeronave donada por la familia real catarí.

En su perfil de la red social, Truth Social, el presidente se justificó que usaría el antiguo Air Force One "por nostalgia" para volar a la base aérea RAF Mildenhall, en el Reino Unido, mientras que el nuevo avión haría escala en la misma base para que los soldados estadounidenses desplegados allí pudieran conocerlo. En una rueda de prensa, al concluir la cumbre de la OTAN, Trump evitó responder si el cambio de avión obedece a preocupaciones de seguridad, pero confirmó que existe una amenaza potencial por parte de la República Islámica. "Soy el número uno en la lista de objetivos de Irán", dijo.

El regalo de la familia real catarí llegó a Estados Unidos en 2025. Los planes eran usarlo de forma temporal mientras el fabricante Boeing completa la construcción de las dos aeronaves encargadas durante el primer mandato de Trump (2017-2021). El republicano ha expresado su frustración por los retrasos en la entrega de esas aeronaves, que podrían estar listas cuando ya haya concluido su segundo y último mandato, en 2029.

Trump ya ha avanzado que una vez finalice su mandato, se quedará con el avión, y lo exhibirá en su futura biblioteca presidencial en Miami. Estas intenciones han sido calificadas de "soborno" por los demócratas.

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