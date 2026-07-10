La Comisión Europea acusa a Meta de infringir el Reglamento de Servicios Digitales por su diseño adictivo

La Comisión Europea ha concluido hoy que la empresa Meta ha infringido el Reglamento de Servicios Digitales al producir un diseño basado en el "scroll infinito", la reproducción automática, las notificaciones automáticas y los sistemas de recomendación altamente personalizados de las plataformas.

Todos estos factores constituyen, tal y como indica la Comisión, un peligro para el bienestar físico y mental de los usuarios, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de ellos son menores de edad y adultos vulnerables.

La Ley de Servicios Digitales (DSA) obliga a las grandes tecnológicas a proteger a los menores ante el contenido que ven en internet, y podría multar a Meta con hasta el 6% de su facturación anual global si no corrige el diseño de sus plataformas.

Qué pueden ocasionar funciones como el "scroll infinito"

Tanto no tener límite de contenidos como otras funciones automáticas "activan el 'modo de piloto automático' del cerebro, lo que contribuye a la creación de hábitos poco saludables y al uso compulsivo", según señaló en un comunicado de Bruselas.

Estas son las conclusiones preliminares a las que ha llegado la Comisión tras la investigación que inició en mayo de 2024. Durante esta, el pasado mes de abril ya se acusó a Meta de no tener medidas efectivas para prevenir que los menores de 13 años accedan a sus plataformas.

La Comisión Europea señala que Meta no ha evaluado adecuadamente los riesgos del diseño adictivo" de Instagram y Facebook, por lo que las medidas que tiene en vigor para mitigarlos no son eficaces.

La principal queja hacia Meta es que ignora por completo la información de la que se dispone acerca del tiempo extendido que emplean los menores de edad en redes sociales, especialmente por las noches antes de dormir. Herramientas que se incluyen en las plataformas para gestionar el tiempo de uso, se pueden deshabilitar fácilmente, por lo que no son ningún candado para los menores.

Estas herramientas, según el Ejecutivo, solo sirven si los padres del menor cuentan con los conocimientos técnicos necesarios para poder privarles de un uso irresponsable.

Meta puede recurrir las acusaciones

Meta dispone ahora de la oportunidad de responder a las acusaciones de la Comisión Europea. Sin embargo, si Bruselas considera insuficientes sus explicaciones y la compañía no modifica el diseño de Instagram y Facebook, podría enfrentarse a una multa de hasta el 6% de su facturación anual mundial. En los últimos meses, la Comisión ha intensificado su vigilancia sobre el diseño potencialmente adictivo de las plataformas digitales. Además de Meta, también mantiene abierta una investigación contra TikTok por este motivo, así como contra las plataformas de comercio electrónico Shein y Temu.

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