Viajar sin cargar con las maletas: el servicio que gana terreno entre quienes recorren varias ciudades

Laura y Marcos llevaban años soñando con recorrer la ruta Madrid-Sevilla-Málaga. Siempre acababan aplazando el viaje por el mismo motivo: las maletas. Tres noches en cada ciudad, desplazamientos en AVE y largas caminatas hacían poco apetecedora la idea de arrastrar dos grandes equipajes por estaciones, hoteles y calles. Este verano, sin embargo, han encontrado una alternativa: sus maletas viajarán directamente de un hotel a otro mientras ellos se desplazan únicamente con una mochila.

No son los únicos. Cada vez más viajeros recurren a servicios de traslado de equipaje entre alojamientos o directamente hasta su domicilio para evitar cargar con las maletas durante sus desplazamientos. Una tendencia que comienza a extenderse en España, especialmente entre quienes realizan rutas por varias ciudades, familias con niños o viajeros sénior.

Jaime Sánchez, de casi 70 años, descubrió esta opción tras años viajando por trabajo con material profesional. "He contratado unas vacaciones para descansar del duro trabajo de todo el año en Gran Canaria durante unos días. ¡Cuál fue mi sorpresa cuando descubrí que mi compañía aérea me cobraba 41 euros por la primera maleta y 80 por la segunda! Gracias al cielo conocía Transotel por mi trabajo y pude ahorrarme 140 euros, que luego utilicé para tomarme unos tragos a su salud", explica.

Además del ahorro económico, destaca la comodidad del servicio. "Dejé las maletas en el hotel y me las encontré en la puerta de mi casa, sin tener que abandonar mi tiempo de ocio el último día ni cargar con ellas hasta el aeropuerto".

El auge de este tipo de servicios coincide con el crecimiento del turismo en España. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el país cerró 2025 con un nuevo récord de visitantes internacionales y los hoteles de la Península registraron cerca de 94,6 millones de entradas de viajeros. Cataluña, Andalucía, Madrid y la Comunitat Valenciana concentraron siete de cada diez, precisamente los destinos donde son más habituales los circuitos por varias ciudades.

Los datos del INE también muestran que la edad media de los turistas internacionales que visitan España ronda los 44 años. Se trata de un perfil que prioriza la comodidad en sus desplazamientos: entre el 65 % y el 71 % elige alojarse en hoteles y más del 83 % llega en avión, un medio de transporte en el que facturar equipaje supone cada vez un mayor coste.

En paralelo, los residentes en España realizaron durante 2025 más de 175 millones de viajes y cerca de 188 millones de etapas con pernoctación, una cifra que refleja el elevado volumen de desplazamientos con cambios de alojamiento.

Empresas como Transotel han encontrado un nicho precisamente en ese tipo de viajes. Su servicio permite trasladar el equipaje entre hoteles de la Península, enviarlo al domicilio del viajero al finalizar las vacaciones o remitirlo directamente al domicilio de turistas extranjeros en más de una veintena de países europeos.

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