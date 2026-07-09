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Mueren 28 personas en el incendio de una fábrica de calzado en China

Los informes preliminares sitúan el origen de las llamas en un taller de la primera planta, donde había materiales de calzado acumulados en los accesos de seguridad.

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Mueren 28 personas en un incendio de una fábrica de calzado en China | Antena 3 Noticias

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Pepe Ribas
Publicado:

Se han registrado 28 víctimas mortales en un incendio declarado este jueves en una fábrica de calzado ubicada en la provincia suroriental china de Fujian, según informaron las autoridades, citadas por medios estatales. Las llamas fueron declaradas sobre las 12am hora local en una nave de la empresa Fujian Huiteng Shoes, localizada en la ciudad de Jinjiang.

Cientos de personas afectadas

Según los medios oficiales, había 237 trabajadores en la fábrica y dos transportistas externos cuando se desató el incendio. 213 personas fueron evacuadas por los efectivos de rescate, del total de víctimas mortales , dos fallecieron durante el traslado al hospital, y las otras 26 que figuraban como desaparecidas murieron en el incendio. Según la televisión estatal CCTV, la evaluación preliminar sitúa el origen de las llamas en un taller de la primera planta, donde había materiales de calzado acumulados en los accesos de seguridad. Los medios de televisión estatales informaron que, al llegar al lugar de los hechos, los bomberos se encontraron que el edificio de la fábrica ya estaba rodeado por las llamas, algo que complicó las labores de rescate.

Los efectivos se han incrementado

Tal como sostiene el Ministerio de Gestión de Emergencias, los equipos de rescate locales pusieron en marcha inicialmente 183 efectivos y 35 vehículos pero posteriormente a través de agencias oficiales se informó de que esa cifra se había incrementado hasta los 500 efectivos para tratar el incendio. Según los medios oficiales del país, el responsable de la empresa y otros cargos relacionados quedaron "bajo control de las autoridades", y de que las cuentas de la compañía fueron congeladas. El presidente chino, Xi Jinping, pidió durante la tarde "todos los esfuerzos" en las labores de búsqueda y rescate, así como esclarecer las causas del siniestro y depurar responsabilidades.

La capital china del calzado

Jinjiang es uno de las principales lugares de producción de calzado del país y es conocida como 'la capital china del calzado', con más de 3.000 empresas del sector trabajando en la zona. El incendio se añade a la lista de siniestros mortales relacionados con el fuego durante los últimos meses en China que han vuelto a despertar gran preocupación por las condiciones de seguridad en los edificios comerciales e industriales del país.

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