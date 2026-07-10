Albares aumenta a 41 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela y continúan 11 personas localizadas bajo los escombros

Aumenta a 41 españoles fallecidos y continúan siendo 138 personas las desaparecidas por los terremotos de Venezuela del pasado 24 de junio, según ha informado José Manuel Albares, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Estos nuevos registros se han difundido por su departamento, en el que lamentó los fallecimientos y envió un mensaje lleno de "condolencias y solidaridad" a los familiares y amigos de las víctimas.

Los equipos de rescate tienen localizados a 11 personas bajo los escombros, una cifra que se mantiene desde el primer día de los seísmos y que Albares aseguró que se mantiene esta cifra . A su vez, el ministro no ha dudado en destacar toda la ayuda enviada por España como los equipos de salvamento desplegados en la zona del hospital de campaña 'Start' de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

Con estos datos, Albares confirma que "está plenamente operativo y desplegado" atendiendo alrededor de 200 personas cada día y añadió que "los quirófanos están funcionando, al igual que el apoyo psicológico y sus especialistas".

El ministro recordó que tanto la embajada como el consulado de España y la unidad de crisis del ministerio están "plenamente operativos" para "atender a los españoles en Venezuela".

Llega a España un vuelo con 59 españoles

El ministro de Exteriores ha informado de que en las próximas horas llegarán a bordo de un avión 78 personas, entre ellos 59 españoles repatriados, procedentes de Venezuela.

Este avión es uno más de los que ya se han hecho con repatriados desde Venezuela desde el doble terremoto que arrasó el país. En una entrevista en Radio Nacional de España, el ministro ha indicado que además de ciudadanos españoles en el vuelo de hoy viajan también pasajeros italianos, portugueses, belgas, franceses y británicos, además de venezolanos.

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