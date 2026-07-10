Se rompe una ventanilla en pleno vuelo y un pasajero queda con la cabeza y hombros fuera del avión de Ryanair

Durante un vuelo de la compañía aérea Ryanair, un pasajero ha quedado medio succionado tras desprenderse la ventanilla del avión al recibir un golpe. La cabeza y hombros del pasajero ha quedado fuera del avión, que logró regresar a Grecia con seguridad.

El trayecto era Tesalónica a Memmingen, y el informe señala que la ventanilla se habría dañado por el impacto de una pieza del motor.

Este viernes el vuelo FR1879, a bordo de un Boeing 737-8AS, regresó a Grecia el viernes después de que, presuntamente, parte del motor afectado se desprendiera y golpeara una ventana de la cabina, según los medios locales.

El pasajero, un hombre de 61 años, de origen serbio, fue trasladado al hospital AHEPA para someterse a una tomografía computarizada y evaluar posibles fracturas.

Una testigo

Una mujer a bordo del avión trasladó a Radio Salónica que "se oyó un ruido como de un neumático reventando. Hubo pánico, gritos y alaridos porque perdimos altitud inmediatamente por la descompresión". Tras ello, "nos pusimos las mascarillas".

Además, fue testigo de como el hombre tenía la cabeza y hombros fuera de la ventanilla. Explica que "tenía la cabeza fuera del avión" y cómo otros pasajeros "lo agarraron y lo inmovilizaron; por suerte, no se había quitado el cinturón de seguridad".

El presidente de la Federación Panhelénica de Empleados de Hospitales Públicos (POEDIN), enfatizó que casi se produce una tragedia, ya que una ventana se rompió y el cuerpo de un pasajero quedó expuesto al aire, siendo retenido por su esposa. El hombre permanece en el AHEPA con quemaduras por fricción.

Con respecto al resto de viajeros, Ryanair envió un segundo vuelo para que pudieran llegar a su destino tras el incidente con el objetivo de minimizar el retraso. Finalmente, la nueva aeronave despegó de Tesalónica a las 9.35 horas.

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