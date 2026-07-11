Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Agresión Sexual

Acusados de 12 delitos de violación cuatro adolescentes tras la agresión sexual a una mujer en una vivienda

Los menores han quedado en prisión preventiva y comparecerán hoy en el Juzgado de Primera Instancia en Bristol (Reino Unido).

Police

Police Archivo Antena 3 Noticias

Publicidad

Ruth Galvez
Publicado:

El pasado 21 de junio, cuatro adolescentes fueron acusados de 12 delitos por presunta agresión sexual a una mujer en una vivienda de una localidad costera de Bristol. Los detectives procedieron a las detenciones, tras recibir una denuncia indicando que la víctima estaba siendo amenazada y violada en un domicilio de Weston-super-Mare, en Somerset, Reino Unido.

La investigación ha estado a cargo de la 'Operación Bluestone', un equipo especializado en delitos sexuales de la Policía de los condados de Avon y Somerset.

Los acusados tienen alrededor de 17 y 19 años: Tommy Campebell (19), ha sido acusado de seis delitos de violación, un delito de agresión sexual, un delito de retención ilegal y un delito de agresión con lesiones. Rio Welling (18), ha sido acusado de dos delitos de violación y uno de retención ilegal. Mientras que un joven de 17 años, ha sido acusado de tres delitos de violación, uno de retención ilegal y otro de agresión con lesiones. Y, el segundo joven de 17, ha sido acusado de un delito de violación y de un delito de agresión con lesiones.

Todos ellos han quedado en prisión preventiva y comparecerán hoy, 11 de julio, ante el Juzgado de Primera Instancia de Taunton.

Preocupación desatada en la zona

Natalie Thatcher es la inspectora detective e hizo varias declaraciones sobre el suceso: "Nuestra investigación sobre este incidente de extrema gravedad se ha ido desarrollando durante las últimas semanas y los cargos autorizados por la Fiscalía General suponen que es un hecho importante. Los agentes han estado pendientes de la víctima y seguirán prestándole todo el apoyo que necesite".

La detective ha seguido afirmando que "somos conscientes de que los intentos coordinados y planificados de la detención que se realizaron el jueves en Weston y Worle, causaron cierta preocupación entre la población local, por lo que queríamos ser transparentes en cuanto a los motivos por los que fueron necesarios. Nos gustaría agradecer a la gente su paciencia mientras se llevaron a cabo esas investigaciones".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

EE.UU. ataca de nuevo Irán tras dar por rota la tregua: "No quiero negociar con ellos, son basura, son gente enferma"

Donald Trump en el Palacio de Versalles

Publicidad

Mundo

Imagen de archivo del skyline de Dubai.

Muere la influencer Kauana Bilhar al caer de un piso 27: investigan si fue accidente, suicidio o crimen

Police

Acusados de 12 delitos de violación cuatro adolescentes tras la agresión sexual a una mujer en una vivienda

maleta de viaje

Viajar sin cargar con las maletas: el servicio que gana terreno entre quienes recorren varias ciudades

Donald Trump
Guerra

Trump amenaza con atacar con "mil misiles" a Irán si Teherán intenta asesinarlo

Asesinada a tiros una influencer y su pareja mientras dormían en su casa
asesinato

Asesinada a tiros a una influencer costarricense y a su pareja mientras dormían en su casa

Avión de Ryanair.
Vuelo

Se rompe una ventanilla en pleno vuelo y un pasajero queda con la cabeza y hombros fuera del avión de Ryanair

El accidente se produjo después de un golpe durante el vuelo.

La Comisión Europea acusa a Meta de infringir el RSD
Comisión Europea

La Comisión Europea acusa a Meta de infringir el Reglamento de Servicios Digitales por su diseño adictivo

Bruselas considera que funciones como el scroll infinito, la reproducción automática y las recomendaciones personalizadas fomentan un uso compulsivo de Instagram y Facebook, especialmente entre menores.

Terremotos Venezuela

Albares aumenta a 41 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela y continúan 11 personas localizadas bajo los escombros

El presidente de EEUU, Donald Trump, en una imagen de archivo

Israel alertó a Trump de un supuesto plan iraní para asesinarle

Incendios

Mueren 28 personas en el incendio de una fábrica de calzado en China

Publicidad