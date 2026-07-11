Acusados de 12 delitos de violación cuatro adolescentes tras la agresión sexual a una mujer en una vivienda

El pasado 21 de junio, cuatro adolescentes fueron acusados de 12 delitos por presunta agresión sexual a una mujer en una vivienda de una localidad costera de Bristol. Los detectives procedieron a las detenciones, tras recibir una denuncia indicando que la víctima estaba siendo amenazada y violada en un domicilio de Weston-super-Mare, en Somerset, Reino Unido.

La investigación ha estado a cargo de la 'Operación Bluestone', un equipo especializado en delitos sexuales de la Policía de los condados de Avon y Somerset.

Los acusados tienen alrededor de 17 y 19 años: Tommy Campebell (19), ha sido acusado de seis delitos de violación, un delito de agresión sexual, un delito de retención ilegal y un delito de agresión con lesiones. Rio Welling (18), ha sido acusado de dos delitos de violación y uno de retención ilegal. Mientras que un joven de 17 años, ha sido acusado de tres delitos de violación, uno de retención ilegal y otro de agresión con lesiones. Y, el segundo joven de 17, ha sido acusado de un delito de violación y de un delito de agresión con lesiones.

Todos ellos han quedado en prisión preventiva y comparecerán hoy, 11 de julio, ante el Juzgado de Primera Instancia de Taunton.

Preocupación desatada en la zona

Natalie Thatcher es la inspectora detective e hizo varias declaraciones sobre el suceso: "Nuestra investigación sobre este incidente de extrema gravedad se ha ido desarrollando durante las últimas semanas y los cargos autorizados por la Fiscalía General suponen que es un hecho importante. Los agentes han estado pendientes de la víctima y seguirán prestándole todo el apoyo que necesite".

La detective ha seguido afirmando que "somos conscientes de que los intentos coordinados y planificados de la detención que se realizaron el jueves en Weston y Worle, causaron cierta preocupación entre la población local, por lo que queríamos ser transparentes en cuanto a los motivos por los que fueron necesarios. Nos gustaría agradecer a la gente su paciencia mientras se llevaron a cabo esas investigaciones".

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