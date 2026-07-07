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Muere la influencer de 21 años DreamDoll Bri, posible víctima de un tiroteo en Florida

La Policía afirma que un coche pudo haber atacado el coche en el que se encontraba la víctima por algún motivo aún sin concretar.

La influencer DreamDoll Bri en una publicación de su perfil de Instagram

La influencer DreamDoll Bri en una publicación de su perfil de Instagram @dreamdoll_brii en Instagram

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Alejandro Lorente
Publicado:

Un nuevo tiroteo en Estados Unidos ha causado un gran impacto en redes sociales tras confirmarse la muerte de DreamDoll Bri, según recoge el medio The Sun. La popular rapera e influencer de 21 años, viajaba en un vehículo de alta gama, un Lamborghini de color verde fluorescente, en el sur de Florida junto a dos personas.

Este suceso tuvo lugar en la madrugada después de la celebración del 250 aniversario de los Estados Unidos, sobre las 5:30 horas del 5 de julio, cuando la joven, cuyo nombre real era Brianna Johnson, salía de una fiesta en un apartamento turístico de la ciudad de Miramar, en Florida. Según fuentes locales, un BMW blanco se puso al lado de su vehículo y abrió fuego contra ella y otras dos personas.

Debido a los múltiples disparos, el conductor del Lamborghini perdió el control y, tras recorrer apenas una cuadra y saltarse una señal de stop, el vehículo se estrelló contra el jardín delantero de una vivienda.

La Policía confirmó después que Brianna perdió la vida a causa de sus heridas.

Aún es "demasiado pronto" para saberlo

Los dos acompañantes que se encontraban en el vehículo fueron trasladados de urgencia a un hospital cercano en estado grave. A la espera más detalles, una de las víctimas del tiroteo habría conseguido estabilizarse, mientras que la otro permanecería ingresada y en estado crítico.

La investigación del tiroteo sigue en curso, y el jefe de Policía de Miramar, Delrish Moss, ha afirmado que los sospechosos, aún sin identificar, "atacaron este coche" de forma específica "por algún motivo", aunque defendió que es "demasiado pronto" para descartar hipótesis, a la espera de recopilar toda la información disponible, incluido un supuesto altercado previo en una gasolinera.

"Tiene toda la pinta, el sonido y la sensación de ser un tiroteo selectivo", afirmaba el portavoz de la Policía en un comunicado posterior. Sin embargo, por el momento no se habría detenido a ningún sospechoso como presunto autor del tiroteo.

La influencer DreamDoll Bri, también apodada como ItGirl Brii, había formado una gran comunidad con más de 335.000 seguidores en TikTok y cerca de 100.000 en Instagram, gracias a su faceta como artista musical urbana en Miami y la buena acogida de sus nuevos temas y videoclips, que compaginaba en redes sociales con recurrentes sesiones fotográficas y contenido de belleza y lifestyle en su vida cotidiana.

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