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Asesinada a tiros a una influencer costarricense y a su pareja mientras dormían en su casa

Las primeras hipótesis del crimen aluden a un caso de venganza, pero continúan las investigaciones del caso.

Asesinada a tiros una influencer y su pareja mientras dormían en su casa

Asesinada a tiros una influencer y su pareja mientras dormían en su casa Redes sociales

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Pepe Ribas
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La influencer costarricense Gabriela de los Ángeles Sanarrusia Chavarría de 28 años y su novio Jorge Isaac Agüero de 30 han sido asesinados mientras dormían en su casa el pasado 4 de julio. La mañana transcurría tranquilamente cuando varios hombres entraron en su casa y les dispararon de forma indiscriminada, según informó la revista 'People'. Las autoridades explicaron que la pareja fue declarada muerta en el acto.

Una venganza, una de las hipótesis del crimen

Según medios costarricenses, las autoridades tienen la creencia de que el asesinato estuvo motivado por una venganza, sin embargo, solo son suposiciones y han expresado que se continúa investigando para establecer el motivo del crimen. Tras llevar a cabo el crimen contra la pareja, los sospechosos huyeron del hogar y en su su huida quemaron un vehículo, según reportes de medios nacionales del país. El Departamento de Investigación Judicial de Costa Rica retiró los cadáveres de la pareja y recogió pruebas balísticas en la casa del asesinato cometido el mismo día de los hechos.

Una influencer con una gran masa social

La creadora de contenido, tenía en su haber miles de seguidores repartidos entre las redes sociales de 'Instagram' y 'TikTok', en estas plataformas era conocida por publicar contenido sobre su estilo de vida, sobre los viajes que hacía y compartía su día a día como madre de una niña menor de 9 años.

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