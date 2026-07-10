asesinato
Asesinada a tiros a una influencer costarricense y a su pareja mientras dormían en su casa
Las primeras hipótesis del crimen aluden a un caso de venganza, pero continúan las investigaciones del caso.
Publicidad
La influencer costarricense Gabriela de los Ángeles Sanarrusia Chavarría de 28 años y su novio Jorge Isaac Agüero de 30 han sido asesinados mientras dormían en su casa el pasado 4 de julio. La mañana transcurría tranquilamente cuando varios hombres entraron en su casa y les dispararon de forma indiscriminada, según informó la revista 'People'. Las autoridades explicaron que la pareja fue declarada muerta en el acto.
Una venganza, una de las hipótesis del crimen
Según medios costarricenses, las autoridades tienen la creencia de que el asesinato estuvo motivado por una venganza, sin embargo, solo son suposiciones y han expresado que se continúa investigando para establecer el motivo del crimen. Tras llevar a cabo el crimen contra la pareja, los sospechosos huyeron del hogar y en su su huida quemaron un vehículo, según reportes de medios nacionales del país. El Departamento de Investigación Judicial de Costa Rica retiró los cadáveres de la pareja y recogió pruebas balísticas en la casa del asesinato cometido el mismo día de los hechos.
Más Noticias
- Se rompe una ventanilla en pleno vuelo y un pasajero queda con la cabeza y hombros fuera del avión de Ryanair
- La Comisión Europea acusa a Meta de infringir el Reglamento de Servicios Digitales por su diseño adictivo
- Albares aumenta a 41 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela y continúan 11 personas localizadas bajo los escombros
Una influencer con una gran masa social
La creadora de contenido, tenía en su haber miles de seguidores repartidos entre las redes sociales de 'Instagram' y 'TikTok', en estas plataformas era conocida por publicar contenido sobre su estilo de vida, sobre los viajes que hacía y compartía su día a día como madre de una niña menor de 9 años.
Publicidad